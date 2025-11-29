¡Se las ingeniaron! Hinchas subieron a cerros cercanos al Monumental para ver la final de la Copa Libertadores [VIDEO]

Un minuto antes del final del primer tiempo, la señal internacional mostró a los fanáticos.

Todo es posible para ver la final de la Copa Libertadores 2025. Un grupo de fanáticos fue captado mirando el duelo entre Palmeiras y Flamengo desde lo más alto de un cerro colindante al Estadio Monumental de Ate.

Un minuto antes del final del primer tiempo, la señal internacional mostró a los fanáticos, muchos de ellos sentados sobre las rocas.

NO SE QUISIERON PERDER LA FINAL: Algunas personas observan desde lo alto del cerro el Palmeiras vs. Flamengo.



Primer tiempo sin goles

El primer tiempo de la Copa Libertadores 2025 se cerró sin abrir el marcador en el duelo entre Flamengo y Palmeiras, en el estadio Monumental de Ate. Ambos equipos no alcanzaron su mejor versión.

Eso sí, una de las jugadas que más llamó la atención la protagonizó Erick Pulgar de Flamengo, que infraccionó duramente a Bruno Fuchs, que acabó adolorido en el césped por una fuerte patada en el tobillo.

Pulgar solo recibió la tarjeta amarilla por parte del árbitro argentino Darío Herrera, quien consideró que la jugada no merecía la expulsión.

El equipo ganador de esta final se convertirá en el primer "tetracampeón" brasileño de la Libertadores, es decir, el primero que alcance a reunir cuatro trofeos de la Copa Libertadores, ya que Palmeiras y Flamengo llegan a esta final actualmente con tres cada uno, cuatro del total ganados en los últimos seis años.