Palmeiras vs. Flamengo: así fue el show que abrió la final de la Copa Libertadores en Lima [FOTOS]

El espectáculo previo a la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental de Lima se desarrolló alrededor de las 4:00 p.m. La ceremonia de apertura incluyó enormes camisetas desplegadas sobre el campo y la participación del DJ peruano Teba, quien animó el ambiente con una selección de música brasileña.

A la presentación se sumó un grupo de percusionistas conocidos como baykuerones, que hicieron resonar sus tambores con ritmos afrobrasileños, dando el tono festivo del inicio de la jornada deportiva.

Tras finalizar el show musical, Felipe Melo y Julio César, referentes históricos de Palmeiras y Flamengo, respectivamente, ingresaron al terreno de juego portando el trofeo de la Copa Libertadores. Ambos estuvieron acompañados por el exfutbolista español Carles Puyol.

El exfutbolista de Flamengo Felipe Melo levanta el trofeo de la Copa Libertadores este sábado, previo a la final entre Palmeiras y Flamengo en el estadio Monumental U, en Lima (Perú). Fuente: EFE

Retrasos en el desplazamiento de los equipos aplazaron el pitazo inicial

El inicio del partido sufrió un retraso de quince minutos debido a las dificultades que tuvieron los dos equipos para llegar al estadio, especialmente Palmeiras, que pudo descender del autobús apenas una hora antes de lo previsto (4:00 p.m. hora local) para el inicio. Por ello, la Conmebol reprogramó el inicio del encuentro para las 4:15 p.m., anuncio que se realizó mediante el megáfono del recinto.

Los desplazamientos hacia el Monumental se complicaron para los planteles e hinchas debido al tránsito de Lima y a los cierres viales ocasionados por los Juegos Bolivarianos.

El vencedor de esta final será el primer equipo brasileño en convertirse en "tetracampeón" de la Copa Libertadores, al alcanzar cuatro trofeos, en una disputa donde tanto Palmeiras como Flamengo llegaron con tres títulos cada uno.

Jugadores de Palmeiras (d) y de Flamengo forman este sábado, en la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo en el estadio Monumental U, en Lima (Perú).Fuente: EFE