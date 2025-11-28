¿Palmeiras o Flamengo? Paolo Guerrero reveló su favorito para ganar la Copa Libertadores

Paolo Guerrero es un referente del fútbol peruano. Ha paseado su talento en Europa y, sobre todo, en Brasil, donde ha sido figura en todos los equipos en donde jugó, especialmente en Flamengo, actual finalista de la Copa Libertadores.

El actual delantero de Alianza Lima, al ser consultado sobre quién es su favorito para ganar el torneo, no dudo en mencionar a Flamengo.

“Por lo que pasé, por lo que viví, por el cariño de su hinchada hacia mí, por los buenos momentos; espero que sea un gran partido y siempre mi hinchada será para Flamengo”, indicó el Depredador.

“Los partidos con Palmeiras siempre han sido reñidos y son clásicos importantes sobre todo en Brasil. Espero que sea una gran final y que Flamengo salga campeón”, complementó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Cuándo y dónde se juega el Palmeiras vs Flamengo por la final de Copa Libertadores 2025?

El partido está programado para el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental U Marathon (Lima). El recinto tiene una capacidad para 80,093 espectadores.

¿Dónde ver Palmeiras vs Flamengo en vivo por TV en la final de Copa Libertadores 2025?

El partido de Palmeiras frente a Flamengo será transmitido por las señales de ESPN, Pluto TV, Telefe y Disney+. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Palmeiras vs Flamengo: alineaciones confirmadas

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Allan, Andreas Pereira y Raphael Veiga; Felipe Anderson (o Sosa), José Manuel 'Flaco' López y Vítor Roque. Entrenador: Abel Ferreira.



Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian De Arrascaeta; Jorge Carrascal; Bruno Henrique e Everton 'Cebolinha'. Entrenador: Filipe Luís.