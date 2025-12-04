“A sus 41 años sigue haciendo goles y trabajando duro”: Ana Paula Consorte defiende a Paolo Guerrero ante las críticas

Ana Paula Consorte sorprendió al publicar en su cuenta de Instagram una carta abierta dirigida a Paolo Guerrero, en la que expresó admiración, respaldo incondicional y orgullo por el futbolista, en medio de las críticas que ha recibido en las últimas semanas. El texto fue acompañado por fotografías del delantero luciendo la camiseta de Alianza Lima.

En el extenso mensaje, Consorte destacó la disciplina y el compromiso que, asegura, Paolo demuestra todos los días, tanto en su rol profesional como en su vida familiar. “No existe nadie más disciplinado, más comprometido y entregado que tú”, escribió, afirmando que quienes ponen en duda su profesionalismo “no conocen su verdad”.

Consorte defiende la vigencia de Paolo Guerrero

La modelo brasileña defendió la vigencia del jugador a sus 41 años, subrayando que continúa marcando goles, entrenando con rigor y demostrando una grandeza que —según dijo— algunos prefieren ignorar. Agregó que, desde dentro del hogar que comparten, es testigo de una faceta que el público no ve: su dedicación como padre y compañero.

Consorte relató detalles del día a día de Guerrero, destacando que incluso en las madrugadas atiende a sus hijos, cambia pañales, colabora con el baño de los bebés y realiza múltiples tareas del hogar antes de levantarse a las 6 a. m. para entrenar. “Esa es tu esencia. Ese es el hombre al que admiro”, afirmó.

Asimismo, lamentó que se cuestione el compromiso del futbolista y resaltó el cuidado que pone en su alimentación, descanso y preparación física. “Paolo es Paolo”, escribió tajantemente, asegurando que su entrega supera lo esperado de cualquier profesional.

La carta cerró con un mensaje de amor y reafirmación familiar: “Quiero que recuerdes siempre esto: yo te admiro, te respeto y estoy orgullosa del hombre que eres. Tu familia está contigo. Siempre”.

¿Por qué Paolo Guerrero está siendo criticado?

En el reciente partido de Alianza Lima, Paolo Guerrero recibió fuertes críticas por la supuesta frialdad en saludar a Hernán Barcos cuando el DT Néstor Gorosito hizo un cambio en el segundo tiempo del encuentro frente a Sporting Cristal.

En las imágenes se ve al jugador entregar la banda de capitán al número '9’ sin saludarlo como normalmente lo hace y no ponerle bien la cinta ya que, en pleno partido, Lavandeira se lo arregló.

Cabe resaltar que también se han tejido rumores sobre un supuesto enfrentamiento entre Barcos y Guerrero, sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado o negado estos comentarios.