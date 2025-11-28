Flamengo no se guarda nada: sus convocados para la final de la Copa Libertadores contra Palmeiras

Final a la vista. Este sábado, en la ciudad de Lima, Flamengo y su par brasileño de Palmeiras definirán al nuevo campeón de la Copa Libertadores 2025 en un partido de pronóstico reservado.
El pasado miércoles, Flamengo llegó a la capital peruana sin inconvenientes y su conjunto ya entrena previo al cotejo frente al 'Verdao' en el Estadio Monumental U Marathon.
El director técnico del 'Mengao', Filipe Luis, empieza a perfilar lo que será su alineación en la búsqueda del título.
En relación a ello, desde el Flamengo reportaron su lista de convocados para la final de la Copa Libertadores de América en suelo limeño.
Por ejemplo, el 'Fla' explicó que el atacante Pedro sufrió una lesión en el músculo femoral de la pierna izquierda y que, para su recuperación, necesitaría semanas para su recuperación.
Sin embargo, el delantero viajó a Lima y ha entrado en la convocatoria para jugar ante el conjunto de Sao Paulo.
Los convocados de Flamengo para la final de Copa Libertadores
Porteros: Dyogo Alves, Matheus Cunha y Agustín Rossi.
Defensas: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Guillermo Varela, Matías Viña, Cleiton, João Victor, Léo Ortiz y Léo Pereira.
Volantes: Allan, Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta, Nicolás de la Cruz, Erick Pulgar, Evertton Araújo, Jorginho, Saúl Ñíguez y Wallace Yan.
Delanteros: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Juninho, Luiz Araújo, Michael, Pedro, Gonzalo Plata y Samuel Lino.
¿Qué canales TV transmiten el Palmeiras vs Flamengo en vivo por TV?
El partido de Palmeiras frente a Flamengo será transmitido por las señales de ESPN, Pluto TV, Telefe y Disney+. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.