Flamengo no se guarda nada: sus convocados para la final de la Copa Libertadores contra Palmeiras

Final a la vista. Este sábado, en la ciudad de Lima, Flamengo y su par brasileño de Palmeiras definirán al nuevo campeón de la Copa Libertadores 2025 en un partido de pronóstico reservado.

El pasado miércoles, Flamengo llegó a la capital peruana sin inconvenientes y su conjunto ya entrena previo al cotejo frente al 'Verdao' en el Estadio Monumental U Marathon.

El director técnico del 'Mengao', Filipe Luis, empieza a perfilar lo que será su alineación en la búsqueda del título.

En relación a ello, desde el Flamengo reportaron su lista de convocados para la final de la Copa Libertadores de América en suelo limeño.

Los convocados de Flamengo frente a Palmeiras.Fuente: Flamengo

Por ejemplo, el 'Fla' explicó que el atacante Pedro sufrió una lesión en el músculo femoral de la pierna izquierda y que, para su recuperación, necesitaría semanas para su recuperación.

Sin embargo, el delantero viajó a Lima y ha entrado en la convocatoria para jugar ante el conjunto de Sao Paulo.

Los convocados de Flamengo para la final de Copa Libertadores

Porteros: Dyogo Alves, Matheus Cunha y Agustín Rossi.

Defensas: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Guillermo Varela, Matías Viña, Cleiton, João Victor, Léo Ortiz y Léo Pereira.

Volantes: Allan, Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta, Nicolás de la Cruz, Erick Pulgar, Evertton Araújo, Jorginho, Saúl Ñíguez y Wallace Yan.

Delanteros: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Juninho, Luiz Araújo, Michael, Pedro, Gonzalo Plata y Samuel Lino.

¿Qué canales TV transmiten el Palmeiras vs Flamengo en vivo por TV?

El partido de Palmeiras frente a Flamengo será transmitido por las señales de ESPN, Pluto TV, Telefe y Disney+. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.