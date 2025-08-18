Racing vs. Peñarol: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido de vuelta por octavos de Copa Libertadores?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Racing vs. Peñarol se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en el marco de la vuelta de octavos de final en la Copa Libertadores 2025.

En la ida, disputada en tierras charrúas, la escuadra uruguaya de Peñarol logró sacar diferencias (1-0) en un duelo muy cerrado gracias a un tanto de David Terans a diez minutos del final. Racing Club, último campeón de la Sudamericana, no logró imponer su habitual juego colectivo y se fue con las manos vacías pero con sed de revancha.

Con vista al choque, hay mucha atención puesta en el trato que recibirán los cerca de 4,000 simpatizantes de Peñarol que visitarán el 'Cilindro' de Avellaneda, tras las quejas de la afición argentina por el trato recibido en Montevideo.

¿Cómo llegan Racing y Peñarol a la vuelta de octavos de Copa Libertadores 2025?

La 'Academia' viene de perder 2-1 con Tigre en la liga argentina, mientras que el club charrúa cayó por el mismo marcador contra Boston River.

¿Cuándo y dónde juegan Racing vs Peñarol en vivo por la vuelta de los octavos de la Copa Libertadores 2025?

El partido está programado para el martes 19 de agosto en el Estadio El Cilindro, ubicado en Avellaneda. El recinto tiene una capacidad para 55,500 espectadores.

¿A qué hora juegan Racing vs Peñarol en vivo por la vuelta de los octavos de la Copa Libertadores 2025?

En Perú , el partido Racing vs Peñarol comienza a las 7:30 p.m.

En Colombia, el partido Racing vs Peñarol comienza a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido Racing vs Peñarol comienza a las 7:30 p.m.

En Chile, el partido Racing vs Peñarol comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido Racing vs Peñarol comienza a las 8:30 p.m.

En Argentina , el partido Racing vs Peñarol comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay , el partido Racing vs Peñarol comienza a las 9:30 p.m.

¿Dónde ver el Racing vs Peñarol en vivo por TV y streaming?

El partido de Racing Club contra Peñarol será transmitido por las señales de ESPN 5, FOX Sports (solo Argentina) y Disney+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Racing vs Peñarol: alineaciones posibles

Racing: Gabriel Arias, Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Nazareno Colombo, Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas, Santiago Solari, Adrián Martínez y Duvan Vergara. Entrenador: Gustavo Costas.

Peñarol: Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Javier Méndez, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Eric Remedi, Javier Cabrera y Jesús Trindade; David Terans y Maximiliano Silvera. Entrenador: Diego Aguirre.