¿Se queda en 2026? Jorge Fossati rompió su silencio y dio detalles sobre su contrato con Universitario

Jorge Fossati, entrenador de Universitario de Deportes, se mostró satisfecho por el rendimiento del cuadro crema, que es líder del Torneo Clausura 2025 después de vencer a Melgar en Arequipa.

Eso sí, hizo hincapié que factores externos afectaron al rendimiento de los jugadores de Universitario. "Mis años de experiencia no me llevan a ningún extremo. Estoy feliz con lo que se viene consiguiendo y preocupado por las cosas que pasan. Hay situaciones que no dependen de nosotros y que nos han perjudicado, no hablo solamente de los arbitrajes. Otras cosas, como la seguidilla de la sexta y séptima fecha, claramente afectaron el buen rendimiento de Universitario", apuntó.

"Soy consciente de que necesitamos estar todos fuertes. Justo ese mes coincidió con que la 'U' no tenía autoridades y sucedieron cosas. Hubo gente que sabía que estábamos débiles", agregó en entrevista con Radio Ovación.

El vínculo de Jorge Fossati en Universitario

Jorge Fossati se mostró optimista que su etapa con Universitario se alargará hasta el 2026. "El vínculo con Universitario es hasta cuando los dos sigamos enamorados. Creo que va hasta el 2026, pero eso no me limita para nada, ni quiero que limite a nadie".

"Siempre que nos hablemos con honestidad, el amor va a continuar. Yo me fui en su momento no por dejar de tenerle amor a Universitario, sino por ir a la Selección. Si no hubiera amor mutuo, ni ellos hubieran querido que vuelva, ni yo hubiera regresado", culminó.

