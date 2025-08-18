Santiago González, de Sporting Cristal, espera un empate en el Clásico: "Para seguir sacando ventaja"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Semana de Clásico. El próximo domingo 24 de agosto, Universitario recibirá a Alianza Lima en el Estadio Monumental por la séptima jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Este partido de Universitario contra Alianza Lima no solo es de importancia para los dos elencos protagonistas, sino también en Sporting Cristal. Y es que los celestes son líderes y un empate en el cotejo en Ate, con una victoria celeste sobre UTC el sábado, haría que la tienda que dirige Paulo Autuori estire su diferencia. Así lo apuntó el delantero Santiago González en conversación con RPP.

"Sabiendo que son rivales directos, creo que vendría bien un empate. Creo que un empate y nosotros ganar para seguir sacando ventaja", le dijo el jugador de Cristal a Fútbol como cancha.

Santiago González confía en lograr el Clausura para Sporting Cristal. | Fuente: RPP

Sporting Cristal se interesa por el Alianza Lima ante Universitario

Luego, agregó que "sería lindo (el empate), por eso estaría bueno que empaten. Seguir con esa ventaja que es muy importante".

Más adelante, el también exatacante de Deportivo Maipú y Nueva Chicago respondió sobre el trabajo del brasilero Autuori en la dirección técnica del primer equipo rimense.

"El 'profe' nos ha dado mucha confianza en el sentido de salir jugando, que si cometes un error no pasa nada. Te hablo personalmente. Me da esa confianza y estamos muy contentos con él", sostuvo.

Por último, destacó las llegadas de los defensas Miguel Araujo y Luis Abram a la tienda de Sporting Cristal de cara al Clausura.

"Ayuda muchísimo. Luis y Miguel son jugadores de selección y nos aportan mucho. Nosotros, en la parte ofensiva, mejoramos un montón y somos más efectivos. Eso ayuda al equipo. Rescato el compromiso que tenemos todos, con el objetivo que es campeonar. Es muy grande y de a pocos lo vamos demostrando", indicó el delantero.

¿Cómo se jugará la fecha 7 del Clausura 2025?

Viernes 22 de agosto

1:00 p.m. - Ayacucho vs Binacional (Estadio Las Américas - Ayacucho)

3:15 p.m. - Juan Pablo II vs Cusco FC (Complejo Deportivo Juan Pablo II - Chongoyape)





Sábado 23 de agosto

11:00 a.m. - Sporting Cristal vs UTC (Estadio Alberto Gallardo - Lima)

1:15 p.m. - Los Chankas vs Sport Boys (Estadio Los Chankas - Andahuaylas)

3:30 p.m. - Comerciantes Unidos vs Alianza Universidad (Estadio Juan Maldonado - Cutervo)

6:00 p.m. - Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo (Estadio Inca Garcilaso de la Vega - Cusco)





Domingo 24 de agosto

1:00 p.m. - ADT vs Melgar (Estadio Unión Tarma)

3:15 p.m. Cienciano vs. Atlético Grau (Estadio Inca Garcilaso de la Vega - Cusco)

5:30 p.m. Universitario vs Alianza Lima (Estadio Monumental - Lima)



