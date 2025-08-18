"Reconocimiento a tu liderazgo": presidente de la Conmebol felicitó a Agustín Lozano por su reelección en la FPF

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se mantiene en la Videna. Agustín Lozano fue reelegido como presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para el período 2025-2030 con 61 votos a favor, ninguno en contra y tres en blanco.

Esto no pasó desapercibido para el mandamás de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez. Y es que el paraguayo felicitó a Agustín Lozano por la nueva gestión al mando del balompié peruano, en todos sus niveles.

"¡Felicitaciones, Agustín Lozano, por tu reelección como Presidente de la Federación Peruana de Fútbol!", fue lo que sostuvo Domínguez, por ejemplo, en X.

Este logro es un reconocimiento a tu liderazgo y dedicación al fútbol peruano. Estamos felices de seguir trabajando juntos con el mismo compromiso.



Agustín Lozano no se mueve de la FPF

Además, destacó la labor del directivo nacional al frente de la FPF y agregó que espera que el fútbol peruano se mantenga en ascenso.

"Este logro es un reconocimiento a tu liderazgo y dedicación al fútbol peruano. Estamos felices de seguir trabajando juntos con el mismo compromiso. ¡Éxitos en esta nueva etapa! ¡A seguir creyendo en grande!", agregó.

Hay que tener en cuenta que en el directorio de Agustín Lozano en la FPF lo acompañan elencos como Alianza Atlético, Liga de Ancash, ADT, UTC, Mannucci, Coopsol, Piratas FC, Liga de Amazonas, Asociación de Futbolistas y Árbitros.

Además, su lista fue la única que se presentó para el sillón en la Videna, por lo que tuvo el camino libre para extender su continuidad como máximo dirigente del fútbol peruano por cinco años más.

Fue a fines de julio que Agustín Lozano presentó su candidatura a la reelección para la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).