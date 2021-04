Daniel Ahmed fue campeón nacional con Sporting Cristal en 2014 | Fuente: Andina / AFP

Daniel Ahmed fue el técnico que salió campeón nacional en 2014 con Sporting Cristal y que también los dirigió durante dos Copas Libertadores. En ese mismo año venció en la fase previa a Paranaense en Lima y en la temporada siguiente pudo derrotar a Racing Club en Avellaneda. El estratega conversó con 'Fútbol como Cancha' de RPP Noticias para analizar la presentación de los celestes en la actual edición de la Copa, donde cayó en su debut ante Sao Paulo.

"En el partido Sporting Cristal propuso, el rival logró sorprender en los goles, pero sabiendo que Cristal tiene uno de los mejores técnicos y con un buen plantel puede corregir errores en los partidos que quedan", indicó Ahmed.

Sporting Cristal se estrenó en la fase de grupos de la Libertadores 2021 cayendo 0-3 en Lima ante Sao Paulo. Ahora le tocará visitar a Racing para la segunda jornada.

"Creo que Sporting Cristal está vivo en la Copa Libertadores por la propuesta que se le vio ante Sao Paulo. Tienen una propuesta clara, no tienen que moverse de ahí. Su convicción ha hecho que sean un equipo competitivo y ganen campeonatos, los principios no los deben perder", enfatizó Daniel Ahmed.

El equipo de Roberto Mosquera contó con dos remates directos a puerta, mientras que los brasileños lo hicieron en cinco ocasiones. Para Ahmed, la diferencia estuvo en la efectividad.

"Sporting Cristal no hizo las cosas mal, no fue efectivo y el rival sí. Está la consigna de corregir estos aspectos. Si el rival va a hacer presión alta se puede saltar líneas y buscar una segunda pelota, eso no quiere decir que se renuncie a jugar. Hay una propuesta distinta siempre en cada partido según el rival", concluyó.

Sporting Cristal cayó 0-3 ante Sao Paulo en su debut en Libertadores 2021 | Fuente: AFP





NUESTROS PODCASTS

Más de 5.000 personas completamente vacunadas en Estados Unidos contrajeron coronavirus, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). ¿Cómo se explica esto? El Dr. Elmer Huerta analiza los datos de los CDC y recuerda cómo funcionan las vacunas.