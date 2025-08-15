Últimas Noticias
DT de Palmeiras destaca a la hinchada de Universitario: "Apoyaban a su equipo, aunque perdía 4-0"

Hinchada de Universitario en duelo ante Palmeiras.
Hinchada de Universitario en duelo ante Palmeiras. | Fuente: Palmeiras - Universitario
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Abel Ferreira considera que el Estadio Monumental es "fantástico", después del contundente triunfo de Palmeiras ante Universitario.

Universitario de Deportes perdió 0-4 ante Palmeiras, en el Estadio Monumental de Ate, en duelo correspondiente por la ida de los octavos de final de Copa Libertadores 2025. A pesar de la contundente derrota, la hinchada merengue no dejó de alentar al equipo de sus amores.

"La hinchada de Universitario apoyaba a su equipo, aunque perdía 4-0. Eso es el fútbol, siempre es bonito ver cuando un equipo necesita el apoyo de su afición y ésta responde", destacó el entrenador del cuadro brasileño, Abel Ferreira.

El técnico tampoco escatimó elogios para el Monumental, casa de la 'U'.

"El estadio de Universitario estaba lindísimo, fantástico jugar aquí, con estadio lleno. Los jugadores intentaron con el aliento, pero este es un trabajo de consistencia para enfrentar a equipos más fuertes. Hay varias formas de ganar, el dinero no significa que ya vas a ganar. No hay equipo que gaste más y tenga certeza que gane", señaló en conferencia de prensa.

La llave entre Universitario y Palmeiras se definirá el próximo 21 de agosto, en el Allianz Parque de Sao Paulo.

¿Cuándo y dónde juegan Palmeiras vs Universitario en vivo por los octavos de Copa Libertadores 2025?

El partido entre Universitario vs Palmeiras se disputará este jueves 21 de agosto en el Estadio Allianz Parque. El recinto tiene capacidad para 80 000 espectadores.

¿Qué canales transmiten el Palmeiras vs Universitario en vivo por TV?

El partido entre Palmeiras vs Universitario se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN 2. Vía streaming, será transmitido EN DIRECTO por Disney+ (premium y estándar). También podrás escuchar el encuentro por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

