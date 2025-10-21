Conmebol felicitó a Universitario y le dio la bienvenida a la Copa Libertadores 2026

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes venció 2-1 a Ayacucho FC y dio un importante paso para ganar el Torneo Clausura. De ganar este certamen, el equipo dirigido por Jorge Fossati se acercó más en consagrarse en el tricampeón nacional del fútbol peruano.



En ese contexto, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó la clasificación de Universitario para la próxima edición de la Copa Libertadores.

"Clasificado a la Conmebol Libertadores 2026. Bienvenido Universitario", fue el mensaje de la Libertadores en sus redes sociales.

Esta publicación provocó los comentarios de los hinchas cremas. "Un buen logro del único grande, pero calma, falta todavía para cumplir objetivo principal" y "Velazco a ponerse la pilas con fichajes para el 2026", se señaló.

Universitario venció a Ayacucho

El líder del Torneo Clausura Universitario venció por 2-1 a Ayacucho fc y amplió la distancia que lo separa de su escolta Cusco FC, al completarse la fecha 15 en partido disputado en el Estadio Nacional.



La 'U' sigue firme en su campaña rumbo al tercer título seguido, después de haberse alzado con el Apertura en la primera mitad del año.



La victoria ante Ayacucho fue posible con las anotaciones del argentino Martín Pérez Guedes y José Rivera, mientras que el colombiano Juan Lucumí descontó para la visita.