Más cerca del 'Tri': Universitario es el virtual ganador de la Tabla Acumulada de la Liga1 2025

Universitario de Deportes se exigió al máximo para derrotar 2-1 a Ayacucho FC en el Estadio Nacional y continuar siendo el líder con importante ventaja del Torneo Clausura, un resultado que los acerca más al tricampeonato de la Liga1 Te Apuesto.

La ‘U’ puede gritar campeón esta semana si consigue el pleno victorias en sus visitas a Sporting Cristal y ADT, pero si no lo hace, también puede verse beneficiado de algún traspié de sus más cercanos rivales, principalmente Cusco FC.

La atención se centra en el Torneo Clausura, sin embargo, Universitario ha consolidado su dominio en la Tabla Acumulada, donde ya tiene 72 puntos. Con los 42 goles a favor que tiene en la diferencia, los de Jorge Fossati son los virtuales ganadores de la general.

Ni Alianza Lima ni Sporting Cristal alcanzarán a los cremas, solo es algo posible para Cusco FC. Los dorados ganando todo lo que les resta llegarán a 72 unidades, aunque necesitarán que Universitario pierda todo lo demás. En ese caso se considera la diferencia de goles y el saldo de los cusqueños es de +23.

En el 2025, el Universitario de Jorge Fossati es el equipo con más triunfos, con menos derrotas, con más goles a favor y con menos goles en contra en la Liga1. Una campaña notable que incluso puede superar los registros de los dos campeonatos anteriores.

En 2023, con Fossati en la mayor parte del certamen, la ‘U’ alcanzó 73 puntos y fue segundo del acumulado. En 2024, con Fabián Bustos, los merengues llegaron a 77 unidades y ganaron la general.

Todavía con 12 puntos en juego en el Clausura, Universitario tiene a su alcance el tricampeonato con cifras dominantes en la Liga1.

Tabla Acumulada de la Liga 1 Te Apuesto 2025

Equipo PJ G E P GF GC DG PTS 1 Universitario 31 22 6 3 63 21 +42 72 2 Alianza Lima 32 18 7 7 46 27 +19 61 3 Cusco FC 31 18 6 7 55 32 +23 60 4 Sporting Cristal 30 16 6 8 52 32 +20 54 5 FBC Melgar 33 13 13 7 48 35 +13 52 6 Alianza Atlético 31 15 5 11 39 27 +12 50 7 Deportivo Garcilaso 32 13 9 10 45 36 +9 48 8 Sport Huancayo 32 13 6 13 47 45 +2 45 9 ADT 31 12 9 10 41 47 -6 45 10 Cienciano 31 10 11 10 48 42 +6 41

¿Qué partidos le faltan a Universitario en el Torneo Clausura?

Fecha 14 Fecha 16 Fecha 17 Fecha 18 Fecha 19 vs. Sporting Cristal (V) vs. ADT (V) Descansa

vs. Deportivo Garcilaso (L) vs. Los Chankas (V) 23/10/2025

8:00 p.m.

Estadio Nacional 26/10/2025

3:30 p.m.

Estadio Unión Tarma Por definir Por definir

¿Qué partidos le faltan a Cusco FC en el Torneo Clausura?