Más cerca del 'Tri': Universitario es el virtual ganador de la Tabla Acumulada de la Liga1 2025

Universitario sueña con el tricampeonato y además tiene al alcance superar las marcas que hizo en los títulos del 2023 y el 2024.
Universitario de Deportes se exigió al máximo para derrotar 2-1 a Ayacucho FC en el Estadio Nacional y continuar siendo el líder con importante ventaja del Torneo Clausura, un resultado que los acerca más al tricampeonato de la Liga1 Te Apuesto.
La ‘U’ puede gritar campeón esta semana si consigue el pleno victorias en sus visitas a Sporting Cristal y ADT, pero si no lo hace, también puede verse beneficiado de algún traspié de sus más cercanos rivales, principalmente Cusco FC.
La atención se centra en el Torneo Clausura, sin embargo, Universitario ha consolidado su dominio en la Tabla Acumulada, donde ya tiene 72 puntos. Con los 42 goles a favor que tiene en la diferencia, los de Jorge Fossati son los virtuales ganadores de la general.
Ni Alianza Lima ni Sporting Cristal alcanzarán a los cremas, solo es algo posible para Cusco FC. Los dorados ganando todo lo que les resta llegarán a 72 unidades, aunque necesitarán que Universitario pierda todo lo demás. En ese caso se considera la diferencia de goles y el saldo de los cusqueños es de +23.
En el 2025, el Universitario de Jorge Fossati es el equipo con más triunfos, con menos derrotas, con más goles a favor y con menos goles en contra en la Liga1. Una campaña notable que incluso puede superar los registros de los dos campeonatos anteriores.
En 2023, con Fossati en la mayor parte del certamen, la ‘U’ alcanzó 73 puntos y fue segundo del acumulado. En 2024, con Fabián Bustos, los merengues llegaron a 77 unidades y ganaron la general.
Todavía con 12 puntos en juego en el Clausura, Universitario tiene a su alcance el tricampeonato con cifras dominantes en la Liga1.
Tabla Acumulada de la Liga 1 Te Apuesto 2025
* Parte superior de la Liga1
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|PTS
|1
|Universitario
|31
|22
|6
|3
|63
|21
|+42
|72
|2
|Alianza Lima
|32
|18
|7
|7
|46
|27
|+19
|61
|3
|Cusco FC
|31
|18
|6
|7
|55
|32
|+23
|60
|4
|Sporting Cristal
|30
|16
|6
|8
|52
|32
|+20
|54
|5
|FBC Melgar
|33
|13
|13
|7
|48
|35
|+13
|52
|6
|Alianza Atlético
|31
|15
|5
|11
|39
|27
|+12
|50
|7
|Deportivo Garcilaso
|32
|13
|9
|10
|45
|36
|+9
|48
|8
|Sport Huancayo
|32
|13
|6
|13
|47
|45
|+2
|45
|9
|ADT
|31
|12
|9
|10
|41
|47
|-6
|45
|10
|Cienciano
|31
|10
|11
|10
|48
|42
|+6
|41
¿Qué partidos le faltan a Universitario en el Torneo Clausura?
|Fecha 14
|Fecha 16
|Fecha 17
|Fecha 18
|Fecha 19
|vs. Sporting Cristal (V)
|vs. ADT (V)
|Descansa
|vs. Deportivo Garcilaso (L)
|vs. Los Chankas (V)
|Por definir
|Por definir
¿Qué partidos le faltan a Cusco FC en el Torneo Clausura?
|Fecha 16
|Fecha 17
|Fecha 18
|Fecha 19
|vs. Atlético Grau (L)
|vs. Alianza Universidad (V)
|vs. Sport Boys (L)
|vs. Sport Huancayo (V)
|Por definir
|Por definir