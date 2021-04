Gol de Palmeiras | Fuente: EFE

Germán Leguía, exjugador de Universitario de Deportes, mostró su molestia por la derrota 3-2 que sufrió el cuadro crema ante Palmeiras, en la primera jornada del Grupo A de la Copa Libertadores. Señaló que el entrenador Ángel Comizzo cometió un gran error por su estrategia de juego.

"Comizzo no sirve para nada. No salieron a matar a Palmeiras. Por ratonear, les ganaron. Nunca se vio la mano del entrenador. Hizo cambios y se replegaron. ¿Cerrar el partido? ¿Dos a dos era un triunfo? No tuvieron idea de juego", señaló sobre la caída en el último minuto.

"El equipo daba vueltas por todos lados sin ideas. Con ese arquero del Palmeiras, yo pateaba veinte veces al arco”, agregó Leguía en entrevista con El Bocón.



Asimismo señaló que Palmeiras no brilló como se esperaba al ser el vigente campeón de la Copa. “¿Garra?, no tienen idea de juego. No hay nadad por celebrar. ¿Una derrota? El árbitro fue buena gente que cobró el penal a favor de la “U”. Encima Palmeiras no era el cuco que pintaron. Tiene jugadores corrientes y comunes”.





