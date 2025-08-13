Jorge Fossati se llena de moral pensando en Palmeiras: "No subestimamos a nadie, pero tampoco hay que sobreestimar"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes recibirá a Palmeiras el jueves por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El bicampeón peruano tiene un difícil reto, ya que su rival es uno de los máximos candidatos para conseguir el título del prestigioso torneo.

A pocas horas del partido, el entrenador crema Jorge Fossati habló con la prensa y no escatimó elogios para Palmeiras, que destacó en el último Mundial de Clubes.

“Es el mejor equipo de la Libertadores hasta ahora, uno de los firmes candidatos a ganarla. La realidad es que su presente es bueno, está tercero en el campeonato brasileño, en el que importa de verdad, en el Brasileirao, con un partido menos que el primero y a cuatro puntos de diferencia", apuntó.

El entrenador uruguayo de 72 años agregó que "seríamos muy desubicados nosotros si pensáramos que ahora pasó de ser el equipo más elogiado de Sudamérica a ser un equipo pobre”, puntualizó.

Moral en Universitario

Fossati, además, hizo hincapié el respeto que le tiene a Palmeiras, aunque afirmó que no "sobreestimarán" debido que confían en su chances de lograr un buen resultado.

“Seguiremos con toda humildad, no subestimamos a nadie, pero tampoco hay que sobreestimar. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer porque creemos en nuestras posibilidades. Sabemos el tipo de rival que vamos a enfrentar, pero tenemos mucha fe en nuestro equipo”, culminó.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Palmeiras en vivo por los octavos de Copa Libertadores 2025?

El partido entre Universitario vs Palmeiras se disputará este jueves 14 de agosto en el Estadio Monumental. El recinto tiene capacidad para 80 000 espectadores.

¿Dónde ver el Universitario vs Palmeiras en vivo por TV y streaming?

El partido entre Universitario vs Palmeiras se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN 2. Vía streaming, será transmitido EN DIRECTO por Disney+ (premium y estándar). También podrás escuchar el encuentro por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.