El '9' de Palmeiras: Vitor Roque y el tajante mensaje a Universitario tras su gol previo a la Copa Libertadores

Palmeiras, el mejor equipo de la fase de grupos de Copa Libertadores con pleno de victorias en seis partidos, el más goleador con 17 tantos y uno de los grandes protagonistas del Mundial de Clubes, visitará Lima esta semana para enfrentar a Universitario de Deportes.

El último triunfo del equipo del portugués Abel Ferreira en la actual Libertadores se dio en el grupo G con la goleada por 6-0 que le infligió a otro peruano, Sporting Cristal. Ahora buscará un buen resultado ante el bicampeón peruano.

En la previa, el Palmeiras venció por 2-1 a Ceara por el Brasileirao. Los tantos del 'verdao' llegaron gracias a José Manuel López y Vitor Roque, que dio el triunfo con una buena definición.

El exdelantero de Barcelona de España habló tras el compromiso y se mostró optimista para el choque contra la 'U', que será el miércoles en el estadio Monumental de Ate.

"Es una victoria que nos da confianza (Ceará). Ahora viene un partido importante en la Copa Libertadores, que será fuera de casa. Tenemos que intentar hacer lo mejor para tener tranquilidad en el duelo de vuelta", afirmó.

"Estoy muy feliz por el gol, pero más por la victoria. Todo esto es gracias a Dios y también agradezco al grupo, a Abel Ferreira que nos da la confianza para seguir trabajando con tranquilidad. También agradezco a todos los hinchas que nos vinieron a apoyar. Estoy muy feliz porque esto nos da confianza para seguir peleando el campeonato", concluyó.

🐅 Vitor Roque deu o famoso “gato” no defensor do Ceará.



🔝 Indicou que iria atacar as costas, trocou de direção e rompeu à frente do marcador para finalizar de primeira.



Marcou um belo gol para o Palmeiras contra o Ceará. pic.twitter.com/Bd6wq3gjZo — Footure (@FootureFC) August 10, 2025

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Palmeiras en vivo por la Copa Libertadores 2025?

El partido Universitario vs Palmeiras se disputará este jueves 14 de agosto en el Estadio Monumental de Ate, el cual cuenta con un aforo para 80 mil personas.

¿Qué canales transmiten el Universitario vs Palmeiras en vivo?

El partido Universitario vs Palmeiras podrá ser visto desde el cable a través de la señal de ESPN y en streaming vía la plataforma de Disney Plus. Además, podrás escucharlo en RPP. Todas las incidencias y el minuto a minuto los puedes seguir en directo en la página web de RPP.pe.