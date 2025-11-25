Miraflores: vecinos piden intensificar la seguridad ante posibles enfrentamientos de hinchas de Palmeiras y Flamengo

Los vecinos de la calle Berlín, en el distrito limeño de Miraflores, solicitan que se refuerce la seguridad para evitar posibles enfrentamientos entre hinchas de los equipos brasileños Palmeiras y Flamengo, que este sábado disputarán la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental.

La preocupación de los residentes se intensificó luego de la reciente pelea entre barristas de ambos equipos que se encontraron en la segunda cuadra de la calle Berlín, muy cerca de la Calle de la Pizzas.

“Se necesita mayor seguridad porque esto va a ser tremendo”, declaró uno de los vecinos que denunció una nula presencia policial.

A través de videos difundidos en redes sociales, se observa a hinchas con camisetas de Flamengo y de Palmeiras que comenzaron a lanzarse botellas en los exteriores de una discoteca de la calle Berlín.

También se escucha la sirena de un patrullero que, según han indicado los vecinos, llegó con policías que lograron finalmente retirar a estas personas.

El temor de los residentes es que episodios como este vuelva a repetirse.

Copa Libertadores 2025: alrededor de 50 mil turistas vendrán a nuestro país para la final Flamengo vs Palmeiras

Lima se prepara para recibir uno de los mayores golpes de turismo del año: la Final de la CONMEBOL Libertadores 2025 podría dejarle al país un impacto económico de $ 75 millones. Así lo estima el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), que calcula la llegada de alrededor de 50 000 turistas extranjeros para el partido que se jugará el 29 de noviembre.

Según la titular del Mincetur, Teresa Mera, esta final será una vitrina internacional para mostrar la capacidad operativa, infraestructura y experiencia del Perú para manejar grandes flujos de visitantes. Y un detalle importante: estos turistas no solo moverán el sector hotelero o gastronómico en Lima, sino que también podrían animarse a viajar al interior del país, dinamizando economías regionales.

Las proyecciones de este año superan los resultados de la última final que tuvo Lima como sede, en 2019. En aquella ocasión llegaron más de 40 000 visitantes extranjeros y el movimiento económico fue de cerca de $ 62 millones.