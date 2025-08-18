Vélez vs. Fortaleza: ¿a qué hora juegan y dónde ver por vuelta de octavos en la Copa Libertadores?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Vélez vs. Fortaleza se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en el marco de la vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

La tienda de Vélez Sarsfield, que es dirigida por Guillermo Barros Schelotto, culminó la fase inicial del torneo continental al frente del Grupo H, con 11 puntos, y las expectativas son altas -en la previa contra Fortaleza- gracias a las nuevas incorporaciones en este último mercado de pases, incluyendo al volante Rodrigo Aliendro, el defensor Lisandro Magallán, el volante Diego Valdés, y el portero Álvaro Montero.

Del otro lado de la esquina, Fortaleza sigue sin levantar cabeza incluso pese al reciente cambio de entrenador, con la llegada del portugués Renato Paiva en el lugar del argentino Juan Pablo Vojvoda, que ocupaba el banquillo desde 2021. La ida quedó empatada sin goles.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Cómo llegan Vélez Sarsfield y el Fortaleza a la vuelta de los octavos de final de Copa Libertadores 2025?

El 'Fortín' llega de derrotar 2-1 a Independiente en el marco de la Liga Profesional. Por su parte, viene de perder 2-1 ante Fluminense por el Brasileirao.

¿Cuándo y dónde juegan Vélez vs Fortaleza en vivo por los octavos de Copa Libertadores 2025?

El partido está programado para el martes 19 de agosto en el Estadio José Amalfitani, ubicado en Buenos Aires. El recinto tiene una capacidad para 49,540 espectadores.

Vélez es FAMILIA 💙



Dilan y sus Papás 😍🤗 pic.twitter.com/fXUpHXGQ9b — Vélez Sarsfield (@Velez) August 17, 2025

¿A qué hora juegan Vélez vs Fortaleza en vivo por los octavos de Copa Libertadores 2025?

En Perú , el partido Vélez vs Fortaleza comienza a las 5:00 p.m.

, el partido Vélez vs Fortaleza comienza a las 5:00 p.m. En Bolivia, el partido Vélez vs Fortaleza comienza a las 6:00 p.m.

En Colombia, el partido Vélez vs Fortaleza comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido Vélez vs Fortaleza comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido Vélez vs Fortaleza comienza a las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido Vélez vs Fortaleza comienza a las 6:00 p.m.

En Argentina , el partido Vélez vs Fortaleza comienza a las 7:00 p.m.

, el partido Vélez vs Fortaleza comienza a las 7:00 p.m. En Brasil , el partido Vélez vs Fortaleza comienza a las 7:00 p.m.

, el partido Vélez vs Fortaleza comienza a las 7:00 p.m. En Uruguay, el partido Vélez vs Fortaleza comienza a las 7:00 p.m.

En Paraguay, el partido Vélez vs Fortaleza comienza a las 7:00 p.m.

¿Qué canal transmite el Vélez vs Fortaleza en vivo por TV?

El partido de Vélez ante Fortaleza será transmitido por la señales de ESPN 2, FOX Sports (Argentina) y Disney+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Vélez vs Fortaleza: alineaciones posibles

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallan, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro, Tomás Galván; Maher Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca.

Fortaleza: Vinícius Silvestre; Eros Mancuso, Benjamín Kuscevic, Gustavo Mancha, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Rossetto, Lucca Prior; Marinho, Breno Lopes y Deyverson.