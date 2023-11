ADA Jaén venció 3-1 a San Marcos y se consagró campeón de la Copa Perú [VIDEO]

En un partidazo, ADA Jaén derrotó 3-1 a FC San Marcos y se coronó campeón de la Copa Perú 2023. De esta manera, el cuadro de Roberto Arrelucea jugará la Liga2 la próxima temporada, y buscará llegar a la máxima categoría en el 2025.

El partido empezó parejo. De hecho, la primera jugada clara llegó a los 31 minutos del primer tiempo. Andy Huamán recibió el balón en inmediaciones del área y de un soberbio disparo venció la estirada del portero de FC San Marcos.

Diez minutos más tarde, el cuadro de Cajamarca aumentó el marcador. Bruno Merino lanzó un pase largo hacia la posición de Carlos León, quien definió de sombrero para poner el 2-0. Con ese marcador culminó la primera etapa.

En el segundo tiempo, FC San Marcos salió a buscar el empate. A los 70', Cárdena lanzó un fuerte remate desde fuera del área que chocó en el palo. En el rebote, Fabio Rojas realizó una espectacular chalaca que no pudo atajar el portero de ADA Jaén, poniendo el 2-1.

Sin embargo, la alegría duró poco. A los 85', Cristian Pérez aprovechó un contragolpe letal para poner el 3-1 y darle el título de la Copa Perú a ADA Jaén.

Cristian Pérez pone el 3-1 para ADA Jaén. | Fuente: @DSportsPE

Fabio Rojas pone el descuento para FC San Marcos. | Fuente: @DSportsPE

Carlos León pone el 2-0 para ADA Jaén. | Fuente: @DSportsPE

Gol de Andy Huamán para el 1-0 de ADA Jaén | Fuente: @DSportsPE

Roberto Arrelucea campeón de la Copa Perú

Finalizado el partido, el técnico de ADA Jaén agradeció a los hinchas que llegaron al estadio a ver el partido y destacó el compromiso de sus jugadores.

"Los hinchas son extraordinarios. Mira cuanta gente que —a veces— tiene problemas económicos, pero cuando es su tierra, cuando es el equipo con que se identifican, lleno de jugadores de la región, cómo no apoyarlos", indicó en un primer instante.

"Yo me siento muy feliz porque he recuperado jugadores que habían perdido toda posibilidad de jugar en un fútbol competitivo y ahora ellos son profesionales, complementó.

Por último, agradeció a todas las personas que lo han apoyado en su tercer título como entrenador.

"Le doy gracias a Dios porque todo este tiempo lo he perseguido, he luchado, he ido a sitios difíciles, a pesar de ser uno de los pocos técnicos graduados en el extranjero que ha conseguido cosas. Este es mi tercer campeonato (...) "Se lo dedicó a mi esposa, a mi familia (...) y a todos los hinchas. Es una región que ha sufrido 70 años para tener fútbol profesional y los niños tendrá una oportunidad más en su tierra. Ojalá que el equipo se convierta en una institución, eso es lo que deseo, con socios, con infraestructura", culminó Roberto Arrelucea.

