Alan Cantero: "Venía sufriendo con el tema de lesiones y los goles son premio al esfuerzo"

Alianza Lima dio un paso importante en la llave de octavos de final ante Universidad Católica de Ecuador, con un triunfo 2-0 en Matute por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La figura blanquiazul fue Alan Cantero, quien convirtió un doblete frente a los ecuatorianos.

“Sabíamos que sería un partido complicado, pero el equipo entró bien, concentrado. Tuvimos varias ocasiones y, si nos íbamos con un empate, iba a ser poco. Gracias a Dios tenemos una buena ventaja para la vuelta”, dijo el atacante argentino tras el cotejo.

Alan Cantero, vuelta clave en Alianza Lima

Alan Cantero, de 27 años, es uno de los fichajes de Alianza Lima para la actual temporada. En este curso no ha tenido el protagonismo que esperaba debido a las lesiones, siendo la última de ellas en el choque frente a Gremio en los play-offs de la Copa Sudamericana.

En el choque de ida sufrió una lesión en la rodilla que solo le permitió jugar 20 minutos. Reapareció el último fin de semana en la Liga1 ingresando ante Ayacucho FC en Huamanga y esta vez fue una carta revulsiva.

A los 62', Néstor Gorosito lo envió al campo en lugar de Alessandro Burlamaqui como una apuesta ofensiva. El argentino respondió convirtiendo con un cabezazo el primero de la noche en el Alejandro Villanueva.

Sobre los 87', Viscarra realizó un largo despeje hacia el terreno contrario, esperando que Hernán Barcos pueda pivotear el esférico. El 'Pirata' no pudo en la fricción contra los centrales, pero un mal cálculo hizo que la defensa ecuatoriana conectara con la pelota y habilite a Alan Cantero para quedar mano a mano con el portero, firmando así su doblete.

"Contento, si bien venía sufriendo con el tema de las lesiones, gracias al club me recuperé bien. Estos goles también es un premio por el esfuerzo que he hecho día a día”, dijo el futbolista.

Cantero llegó a los tres goles en la temporada con la camiseta blanquiazul. Su único tanto hasta el momento fue en la victoria sobre Sporting Cristal por el Torneo Apertura. Además, tiene dos asistencias en su cuenta.

Con la lesión de Paolo Guerrero, Alan Cantero aparece como una carta importante para ‘Pipo’ Gorosito con miras al cotejo de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana, el próximo miércoles en Quito. El ganador la serie con Universidad Católica enfrentará al vencedor de la llave entre U. de Chile e Independiente.