Efectividad blanquiazul: Alianza Lima y las claves de su vital victoria sobre la U. Católica de Ecuador

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La alegría es íntima. Y es que Alianza Lima derrotó 2-0 a la U. Católica de Ecuador en Matute, con lo que parte con ventaja de cara a la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, la cual será la próxima semana en Quito.

No fue un partido sencillo para Alianza Lima, más allá de que mantuvo su arco en cero frente a la U. Católica en el Estadio Alejandro Villanueva. Si bien gozó de chances y anotó, el cuadro del vecino país del norte también tuvo oportunidades para irse con algo más del barrio de Matute.

Ante ello, ¿en qué destacó Alianza esta vez en casa? ¿Qué hicieron los dirigidos por Néstor Gorosito para poner un pie por delante a una histórica clasificación hacia la etapa de los mejores ocho clubes del campeonato?

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Un Viscarra monumental en Alianza Lima

El boliviano Guillermo Viscarra jugó uno de sus mejores partidos con la camiseta íntima. El popular 'Billy', sobre todo en la segunda mitad, salvó más en de una vez a su conjunto en condición de local.

Con las piernas y puños, el arquero titular de la Selección de Bolivia mostró que es indiscutible en su conjunto y que siempre dice "presente" cuando es requerido. Seguridad y experiencia bajo los palos.

⏱ |𝑴𝑰𝑵𝑼𝑻𝑶 𝑨 𝑴𝑰𝑵𝑼𝑻𝑶| ⏱



🏆: 𝑶𝒄𝒕𝒂𝒗𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍- 𝑰𝒅𝒂 @Sudamericana. @ClubALoficial 2-0 @UCatolicaEC



⛳️ 𝑬𝒍 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒅𝒐 𝒉𝒂 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒂𝒅𝒐.



¡𝑮 𝑨 𝑵 𝑨 𝑴 𝑶 𝑶 𝑶 𝑶 𝑶 𝑺! 💙💙💙



Falta un paso más, vamos con corazón. 👏🏾🙏🏾… pic.twitter.com/in5E7vmY5E — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) August 14, 2025

Alan Cantero metió las que tuvo

Alessandro Burlamaqui fue uno de los más claros en la volante íntima en el primer tiempo, aunque en el inicio de la segunda fue de más a menos y por ello el 'Pipo' Gorosito le dio entrada a Alan Cantero.

Así, el delantero argentino aprovechó los minutos que tuvo en el campo primero cabeceando un pivoteo de parte de Hernán Barcos y posteriormente al aprovechar un mal despeje de la defensa visitante. Su doblete a los 76' y 86' hace que los hinchas del elenco victoriano sueñen para lo que será la vuelta en tierras quiteñas.

Ventaja para Alianza Lima a la vuelta

El 2-0 a su favor en este primer partido le permite a Alianza Lima perder por un gol en Quito la próxima semana y aún así meterse a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Además, hay que tener como antecedente que el cuadro blanquiazul solo ha perdido por dos goles de diferencia o más en esta temporada a nivel internacional, ante Talleres en Córdoba (2-0). De ahí en más empató 1-1 con Gremio, igualó a dos con Libertad, empató 2-2 con Sao Paulo, cayó 2-1 frenta Boca Juniors, le ganó 2-1 a Deportes Iquique y empató 1-1 con Nacional de Paraguay. El sueño está más vivo que nunca.

Participa

NUESTROS PODCAST

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.