Efectividad blanquiazul: Alianza Lima y las claves de su vital victoria sobre la U. Católica de Ecuador

Alianza Lima sueña con meterse a los cuartos de la Copa Sudamericana 2025 tras el 2-0 ante la U. Católica de Ecuador.
La alegría es íntima. Y es que Alianza Lima derrotó 2-0 a la U. Católica de Ecuador en Matute, con lo que parte con ventaja de cara a la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, la cual será la próxima semana en Quito.
No fue un partido sencillo para Alianza Lima, más allá de que mantuvo su arco en cero frente a la U. Católica en el Estadio Alejandro Villanueva. Si bien gozó de chances y anotó, el cuadro del vecino país del norte también tuvo oportunidades para irse con algo más del barrio de Matute.
Ante ello, ¿en qué destacó Alianza esta vez en casa? ¿Qué hicieron los dirigidos por Néstor Gorosito para poner un pie por delante a una histórica clasificación hacia la etapa de los mejores ocho clubes del campeonato?
¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.
Un Viscarra monumental en Alianza Lima
El boliviano Guillermo Viscarra jugó uno de sus mejores partidos con la camiseta íntima. El popular 'Billy', sobre todo en la segunda mitad, salvó más en de una vez a su conjunto en condición de local.
Con las piernas y puños, el arquero titular de la Selección de Bolivia mostró que es indiscutible en su conjunto y que siempre dice "presente" cuando es requerido. Seguridad y experiencia bajo los palos.
Alan Cantero metió las que tuvo
Alessandro Burlamaqui fue uno de los más claros en la volante íntima en el primer tiempo, aunque en el inicio de la segunda fue de más a menos y por ello el 'Pipo' Gorosito le dio entrada a Alan Cantero.
Así, el delantero argentino aprovechó los minutos que tuvo en el campo primero cabeceando un pivoteo de parte de Hernán Barcos y posteriormente al aprovechar un mal despeje de la defensa visitante. Su doblete a los 76' y 86' hace que los hinchas del elenco victoriano sueñen para lo que será la vuelta en tierras quiteñas.
Ventaja para Alianza Lima a la vuelta
El 2-0 a su favor en este primer partido le permite a Alianza Lima perder por un gol en Quito la próxima semana y aún así meterse a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Además, hay que tener como antecedente que el cuadro blanquiazul solo ha perdido por dos goles de diferencia o más en esta temporada a nivel internacional, ante Talleres en Córdoba (2-0). De ahí en más empató 1-1 con Gremio, igualó a dos con Libertad, empató 2-2 con Sao Paulo, cayó 2-1 frenta Boca Juniors, le ganó 2-1 a Deportes Iquique y empató 1-1 con Nacional de Paraguay. El sueño está más vivo que nunca.
NUESTROS PODCAST
California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio
Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
¿Qué necesitan UCV y Garcilaso para pasar a la siguiente fase? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.