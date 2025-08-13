¡Otra vez Cantero! Error ecuatoriano y tras espectacular corrida puso el 2-0 de Alianza Lima (VIDEO)

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima venció 2-0 a Universidad Católica de Ecuador por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, con el argentino Alan Cantero como figura. Tras abrir la cuenta en Matute, se encargó de concretar su doblete para la tranquilidad blanquiazul en el cotejo de ida de la llave.

Los dirigidos por Néstor Gorosito perdieron aa Paolo Guerrero durante la primera media hora por lesión. El técnico realizó variantes que mantuvieron a los dueños de casa teniendo las mejores oportunidades, pero no podían abrir la cuenta.

A los 62', 'Pipo' envió al campo a Alan Cantero en lugar de Alessandro Burlamaqui como muestra de una apuesta ofensiva. El argentino respondió convirtiendo con un cabezazo el primero de la noche en el Alejandro Villanueva.

Alan Cantero, doblete y figura de Alianza Lima

Universidad Católica comenzó a exigir a Guillermo Viscarra y el plan de los íntimos no fue renunciar al ataque, aunque sí dirigir el partido hacia el contragolpe.

Sobre los 87', Viscarra realizó un largo despeje hacia el terreno contrario, esperando que Hernán Barcos pueda pivotear el esférico. El 'Pirata' no pudo en la fricción contra los centrales de la visita, pero un mal cálculo hizo que la defensa ecuatoriana conectara con la pelota y habilite a Alan Cantero para quedar mano a mano con el portero.

El argentino siguió directo con toda velocidad y frente a la salida del guardameta definió a un lado para firmar su doblete y el 2-0.

Alianza Lima cuenta ahora con una importante ventaja para el miércoles 20 de agosto, cuando en el Atahualpa de Quito enfrente a Universidad Católica buscando meterse a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Alianza Lima vs U. Católica: así formaron en el partido

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Erick Noriega, Renzo Garcés, Carlos Zambrano; Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero. DT: Néstor Gorosito.

U. Católica: Johan Lara; Gregori Anangonó, Luis Cangá, Carlos Medina, Daykol Romero; Luis Moreno, Mauro Díaz, Emiliano Clavijo, Byron Palacios; Azarias Londoño y Mauricio Alonso. DT: Diego Martínez.