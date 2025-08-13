Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

¡Otra vez Cantero! Error ecuatoriano y tras espectacular corrida puso el 2-0 de Alianza Lima (VIDEO)

Alan Cantero anotó sus primeros goles a nivel internacional con Alianza Lima
Alan Cantero anotó sus primeros goles a nivel internacional con Alianza Lima | Fuente: Alianza Lima
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Alan Cantero apareció otra vez tras un grande error de la defensa de Universidad Católica y firmó su doblete en la Copa Sudamericana.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima venció 2-0 a Universidad Católica de Ecuador por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, con el argentino Alan Cantero como figura. Tras abrir la cuenta en Matute, se encargó de concretar su doblete para la tranquilidad blanquiazul en el cotejo de ida de la llave.

Los dirigidos por Néstor Gorosito perdieron aa Paolo Guerrero durante la primera media hora por lesión. El técnico realizó variantes que mantuvieron a los dueños de casa teniendo las mejores oportunidades, pero no podían abrir la cuenta.

A los 62', 'Pipo' envió al campo a Alan Cantero en lugar de Alessandro Burlamaqui como muestra de una apuesta ofensiva. El argentino respondió convirtiendo con un cabezazo el primero de la noche en el Alejandro Villanueva.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Alan Cantero, doblete y figura de Alianza Lima

Universidad Católica comenzó a exigir a Guillermo Viscarra y el plan de los íntimos no fue renunciar al ataque, aunque sí dirigir el partido hacia el contragolpe.

Sobre los 87', Viscarra realizó un largo despeje hacia el terreno contrario, esperando que Hernán Barcos pueda pivotear el esférico. El 'Pirata' no pudo en la fricción contra los centrales de la visita, pero un mal cálculo hizo que la defensa ecuatoriana conectara con la pelota y habilite a Alan Cantero para quedar mano a mano con el portero.

El argentino siguió directo con toda velocidad y frente a la salida del guardameta definió a un lado para firmar su doblete y el 2-0.

Alianza Lima cuenta ahora con una importante ventaja para el miércoles 20 de agosto, cuando en el Atahualpa de Quito enfrente a Universidad Católica buscando meterse a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Así fue el segundo gol de Alan Cantero ante Universidad Católica
Así fue el segundo gol de Alan Cantero ante Universidad Católica | Fuente: ESPN

Alianza Lima vs U. Católica: así formaron en el partido

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Erick Noriega, Renzo Garcés, Carlos Zambrano; Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero. DT: Néstor Gorosito.

U. Católica: Johan Lara; Gregori Anangonó, Luis Cangá, Carlos Medina, Daykol Romero; Luis Moreno, Mauro Díaz, Emiliano Clavijo, Byron Palacios; Azarias Londoño y Mauricio Alonso. DT: Diego Martínez.

Te recomendamos

Video recomendado

Calculadora Copa Sudamericana

¿Qué necesitan UCV y Garcilaso para pasar a la siguiente fase? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Alan Cantero Universidad Católica de Ecuador Alianza Lima Copa Sudamericana Videos más vistos

Más sobre Copa Sudamericana

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA