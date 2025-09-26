"Fue un gran rival": técnico de la U. de Chile felicitó a Alianza Lima tras duelo por la Copa Sudamericana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hay felicidad en el 'Romántico viajero'. La U. de Chile derrotó 2-1 a Alianza Lima y con ello se metió a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Luego del duelo, el entrenador Gustavo Álvarez dio una breve rueda de prensa y allí destacó lo hecho por Alianza Lima a lo largo de la temporada, tanto en la Copa Libertadores como en la Sudamericana.

"Mi felicitación a Alianza. Fue un gran rival y le hace bien al fútbol peruano, que hace tiempo no tiene un representante de tanto nivel en torneos internacionales", indicó el técnico argentino.

Gustavo Álvarez, Alianza Lima y el balompié peruano

Además, recordó su paso por el fútbol peruano, en donde dirigió a Sport Boys y al Atlético Grau en la Liga1 Te Apuesto.

"Soy un agradecido porque Perú es un país que me abrió las puertas cuando salí de Argentina para trabajar. Me trataron muy bien y con mucho respeto. Le tengo un gran cariño al fútbol y al pueblo peruano", remarcó el DT.

Más adelante, el DT de la U. de Chile indicó que van paso a paso y, si bien las semifinales contra Lanús están más cerca que nunca, no tiene pensado dejar de lado la liga chilena.

"Primero tenemos que pensar en La Serena, que jugamos en tres días, y hay que ganar para acomodarnos en el torneo nacional. Después veremos lo que viene más adelante", agregó.

¿Gustavo Álvarez a la Selección Peruana?

Por último, pero no menos importante, al entrenador de la Universidad de Chile se le preguntó si es que se ha dado un acercamiento con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para que tome el mando de la ‘Bicolor’.

"No tengo ningún llamado. Nada. Estoy centrado 100 % en la 'U' y, después, a fin de año, veremos", finalizó el estratega, quien también tiene pasado en Huachipato, Patronato y Aldosivi.