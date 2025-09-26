"Váyanse para casita": 'Pipo' Gorosito tuvo altercado con un miembro del staff de la U. de Chile

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se acabó la aventura de Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025. Los íntimos cayeron 1-2 ante la Universidad de Chile, con lo que le dijeron adiós al torneo continental.

Néstor Gorosito, entrenador de Alianza Lima, brindó una conferencia de prensa tras la caída ante la U. de Chile y destacó la labor de sus dirigidos a lo largo de la temporada internacional.

Sin embargo, también dio cuenta de un altercado con un miembro del staff del 'Romántico viajero' en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, de la ciudad de Coquimbo.

"Un señor de barba... de los jugadores, no. Nada que ver. Con el cuerpo técnico tampoco. Un señor de barba cargó y un flaco alto, no sé si el presidente, dijo 'váyanse para casita'. Un desubicado", sostuvo el director técnico de Alianza en un primer momento.

Alianza Lima y la palabra de Néstor Gorosito

Posteriormente, el también exentrenador de San Lorenzo manifestó que no tiene conocimiento si se elevará una queja formal al respecto.

"En el partido, estuvieron bien; y allá (en Lima), no tuvieron problemas. Fue innecesario. Entre los jugadores y cuerpo técnico, no hubo problemas. No sabría decir (si habrá un reclamo a Conmebol). No me corresponde a mí. Nosotros estamos con el equipo", dijo.

Luego, el DT argentino de Alianza Lima lamentó que se den este tipo de situaciones cuando en la capital peruana la tienda chilena fue bien recibida.

"Nosotros no decimos que ellos estuvieron mostrando el culo en Argentina. No sé quién es y no tengo idea. Si es directivo tiene que apaciguar, no incentivar a la violencia que no conduce a nada", agregó el estratega.

Lo que le viene a Alianza Lima

Ahora, Alianza Lima se enfocará al 100 % en lo que queda de campaña en el Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto.

Este domingo, 28 de septiembre, visita a Cienciano en la altura del Cusco. Los íntimos son quintos en la tabla de posiciones, con 15 puntos, a seis del líder, Universitario de Deportes.