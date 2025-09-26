Alianza Lima y una campaña 2025 en Copa Libertadores y Sudamericana para el recuerdo [ANÁLISIS]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima terminó su aventura a nivel internacional. Y es que con el 1-2 en contra ante la Universidad de Chile, el equipo de Néstor Gorosito fue eliminado en la Copa Sudamericana 2025 en los cuartos de final.

Más allá de la caída en Coquimbo, en Alianza, tienen con qué seguir con la mirada al frente. Sucede que la temporada íntima a nivel internacional fue para destacar, yendo de atrás hacia adelante y alcanzando un total de 18 partidos, entre su participación en la Copa Libertadores y la Sudamericana.

¿A qué rivales venció Alianza Lima para llegar hasta los ocho mejores equipos en la 'segunda mitad de la gloria'? ¿Cuántos anotó y recibió?

Las fases previas de la Libertadores: un 'campañón' de Alianza Lima

Debido a su cuarto lugar en la Tabla Acumulada de la Liga1 2024, el cuadro de La Victoria pasó como Perú 4 a la Copa Libertadores, por lo que tuvo que jugar las fases previas. Como primer escollo en la Fase 1, tuvo al frente al Nacional de Paraguay. De visita, empató 1-1 con los guaraníes; mientras que, en la vuelta, ganó 3-1. Con ello, llegó a la siguiente instancia.

Luego, tocó Boca Juniors. En la previa, el cuadro argentino tenía todos los galones para seguir en competencia, aunque Alianza Lima logró una victoria 1-0, en Matute; y, en La Bombonera de Buenos Aires, perdió 1-2, con lo que la llave se definió en una infartante definición de penales.

El portero boliviano Guillermo Viscarra se hizo grande y atajó un remate clave, con lo que los hombres del 'Pipo' Gorosito eliminaron al cuadro xeneize en Argentina.

En la última fase previa, Alianza Lima ganó 2-1 a Deportes Iquique, en Lima, y empató a uno en Chile; con lo que su pase a la Fase de Grupos de la Libertadores se confirmó.

Tres fases previas, seis partidos para alcanzar la ronda de 32 conjuntos.

Alianza Lima en la Fase de Grupos

En el sorteo respectivo, Alianza Lima cayó en el Grupo D junto con Sao Paulo (Brasil), Libertad (Paraguay) y Talleres de Córdoba (Argentina).

El inicio no fue prometedor: en la primera jornada, perdió 0-1 ante el 'gumarelo' en casa, pero con el pasar de las fechas el club peruano cogió ritmo. De esta manera, por ejemplo, se dio un empate clave a dos con el 'tricolor' en el Morumbí, remontando un 0-2 en contra. Ante Talleres, también tuvo un resultado positivo, ganándole a los argentinos de visita por u marcador de 3-2.

Gracias a ello, Alianza alcanzó los cinco puntos en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores: quedó tercero y pasó a los playoffs de la Copa Sudamericana.

Alianza Lima, en la Copa Sudamericana, fue eliminado en cuartos de final. | Fuente: Club Alianza Lima

La Copa Sudamericana, donde Alianza Lima fue a más

Para acceder a los octavos de la 'Suda', Alianza tuvo que enfrentarse contra uno de los clubes más grandes del fútbol brasilero: el Gremio, que actualmente tiene a Erick Noriega.

Un 2-0 a su favor en el Alejandro Villanueva y un empate a uno en Porto Alegre sirvieron para que el denominado 'equipo del pueblo' dé la sorpresa a nivel internacional. "Enfrentamos a un equipo con mucha tradición, muy copero, Ha ganado Libertadores y tiene mucha historia. Para nosotros, dejar afuera a Gremio, como dejar afuera a Boca, en su momento, nos llena de alegría", dijo Gorosito en su momento.

Ya en la etapa de los 16 mejores clubes de la Sudamericana, la Universidad Católica de Ecuador fue el rival a vencer. El equipo del vecino país del norte tenía los galones de favorito por quedar primero en su zona, pero la escuadra victoriana ganó la ida y vuelta por 2-0 y 2-1, respectivamente.

La U. de Chile, verdugo de Alianza Lima

La eliminatoria contra la Universidad de Chile fue tomada como una revancha para Alianza Lima, luego de lo que fue la polémica eliminación frente al 'Romántico viajero' en los octavos de la Copa Libertadores 2010.

En la capital peruana, Alianza no aprovechó la localía e igualó 0-0 con los chilenos. Para colmo de males, Carlos Zambrano vio la tarjeta roja por un codazo a Marcelo Díaz, por lo que se perdió el partido de vuelta.

En Coquimbo, buscando el pase a semifinales, un 1-2 dejó fuera de carrera a Alianza Lima. Más allá de la eliminación, el hincha íntimo tiene de dónde 'sacar pecho'.

Los números de Alianza Lima a nivel internacional en 2025

Copa Libertadores

Partidos: 12

Victorias: 4

Empates: 4

Derrotas: 4

Goles a favor: 16

Goles en contra: 17

Diferencia de goles: -1

Copa Sudamericana