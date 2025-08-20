Últimas Noticias
Franco Navarro optimista con chances de Alianza Lima: "Todos soñamos con la clasificación, el grupo se lo merece"

Alianza Lima va por un buen resultado en Ecuador.
Alianza Lima va por un buen resultado en Ecuador. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Franco Navarro habló con RPP en Ecuador a pocas horas del partido entre Alianza Lima vs Universidad Católica por la Copa Sudamericana 2025.

Alianza Lima jugará esta noche frente a Universidad Católica por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El cuadro blanquiazul llega a esta instancia como favorito después de ganar por 2-0 en Matute, aunque tendrá que ratificarlo en el duelo a desarrollarse en el Estadio Atahualpa de Quito.

El equipo dirigido por el argentino Néstor Gorosito echará de menos al centrocampista Erick Noriega, titular en el partido de ida, pues fue traspasado recientemente al Gremio de Brasil, pero recuperará a Carlos Zambrano, tras cumplir una suspensión.

En las últimas horas, Jesús 'Tanke' Arias conversó con el director deportivo de Alianza, Franco Navarro, quien se mostró optimista de cara a la clasificación a los cuartos de final de la Sudamericana.

"Todos soñamos con la clasificación. Este es un grupo que se merece, pero enfrentamos a un rival durísimo que viene haciendo las cosas muy bien", declaró en entrevista con RPP.

"Sabemos la ventaja que tenemos, pero el partido a cara de perro. Por eso espero que sea el mejor partido del equipo para regresar todos con la clasificación", agregó.

Navarro, además, señaló que la clasificación podría cerrarse en los 90 minutos de juego.

Franco Navarro en entrevista con 'Tanke' Arias para RPP.
Franco Navarro en entrevista con 'Tanke' Arias para RPP. | Fuente: RPP

¿Cuándo y dónde juegan U. Católica vs Alianza Lima en vivo por los octavos de Copa Sudamericana 2025?

El partido entre Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador se disputará este miércoles 20 de agosto en el Estadio Olímpico Atahualpa. El recinto tiene una capacidad para 35 258 espectadores.

¿Dónde ver el U. Católica vs Alianza Lima en vivo por TV y streaming?

El Alianza Lima vs U Católica de Ecuador podrá ser sintonizado en diferentes países del mundo. En Perú y el resto de Sudamérica, el duelo por Copa Sudamericana podrá ser visto vía ESPN y en Disney Plus en plataformas de streaming. En tanto, podrás seguir la transmisión del minuto a minuto con RPP.pe.

Alianza Lima Franco Navarro Universidad Católica Copa Sudamericana

