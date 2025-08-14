"Nadie nos quitará la ilusión": Franco Navarro sueña en grande tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima golpeó la mesa en su primer enfrentamiento ante Universidad Católica de Ecuador. Con doblete de Alan Cantero, derrotó 2-0 en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El director deportivo de Alianza, Franco Navarro, resaltó la victoria en Matute ante un rival, que por momento, hizo daño al local.

“Estoy feliz por lo bien que jugó el equipo ante un rival durísimo. Nos llena de felicidad y tranquilidad que se van recuperando la mayoría”, manifestó.

“Lamentamos lo de Paolo, pero es una muestra más de un equipo que tiene personalidad, jerarquía y nadie nos va a quitar la ilusión de poder pasar a la otra fase”, añadió a DSports.

Partido de vuelta, ADT y Gorosito

“El marcador es importante, pero falta jugar la vuelta y antes tenemos a ADT el sábado. Disfrutamos ahora y ya de ahí el equipo se centra en ADT, ‘Pipo’ en recuperar al grupo y armar un equipo que nos permita el sábado volvernos a abrazar tras sumar los tres puntos que necesitamos en el torneo local”, comentó. Para finalizar, Navarro dio a conocer cuál es el plan de Alianza para la renovación de Néstor Gorosito. “Lo he dicho públicamente, pero eso lo vamos a hablar en un momento que estemos más tranquilos, ‘Pipo’ ha hecho todos los méritos para continuar”, culminó.

"ES UNA MUESTRA MÁS QUE EL EQUIPO TIENE PERSONALIDAD, JERARQUÍA Y NADIE NOS QUITARÁ LA ILUSIÓN DE PASAR A LA FASE SIGUIENTE"



🗣️ Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, tras la victoria 2-0 🆚 U. Católica 🇪🇨 por los octavos



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS#DFSHA 🇵🇪 pic.twitter.com/69ASNSOelH — DSPORTS Perú (@DSportsPE) August 14, 2025

Alianza vs Universidad Católica: así arrancaron en duelo

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Erick Noriega, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Kevin Quevedo, Fernando Gaibor, Alessando Burlamaqui (m.62, Alan Cantero), Erick Castillo (m.71, Pablo Ceppelini); Sergio Peña y Paolo Guerrero (m.36, Hernán Barcos).



Universidad Católica: Johan Lara; Gregori Anangonó, Luis Cangá, Carlos Medina, Daykol Romero; Daniel Clavijo, Mauro Díaz (m.66, Facundo Martínez), Luis Moreno; Azarias Londoño, Byron Palacios (m.76, José Fajardo) y Mauricio Alonso (m.84, Eddy Mejía).