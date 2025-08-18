Néstor Gorosito, su reacción por la salida de Erick Noriega y la respuesta del área deportiva de Alianza Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima lleva 6 triunfos en 15 partidos disputados este año a nivel internacional (entre Copa Libertadores y Copa Sudamericana). Y una de las claves fue el buen rendimiento de su plantilla dirigida por Néstor Gorosito. Sin embargo, en las últimas horas el técnico argentino recibió una mala noticia tras conocer que Erick Noriega deja el cuadro de La Victoria para jugar por el Gremio de Porto Alegre.

Antes y después del partido ante ADT de Tarma, Gorosito no quiso pronunciarse sobre el caso Erick Noriega. "¿Noriega? Solo hablo de fútbol, prefiero no decir nada", señaló a Liga1. La respuesta lo dijo todo.

RPP pudo conocer que Gorosito se incomodó al saber que la dirigencia de Alianza llegó a un acuerdo con el Gremio por la transferencia del futbolista de 23 años. Su fastidiado radica que contaba con el jugador de la Selección Peruana para seguir avanzando en la Copa Sudamericana y de igual manera en la Liga1. Lo consideraba un pilar en su oncena.

Lo cierto que la incomodidad de Néstor Gorosito fue clara. Por este motivo, el área deportiva decidió apostar por fichar a un reemplazante de peso y el elegido fue el volante peruano Pedro Aquino, quien contó con la aprobación con el entrenador.

Ahora todo queda en manos de la dirigencia blanquiazul para sellar el fichaje antes del cierre del libro de pases que vence este 18 de agosto.

Erick Noriega seguirá su carrera en Brasil

Erick Noriega, quien en abril pasado extendió su contrato hasta el 2028 con Alianza Lima, seguirá su carrera en el Brasileirao. RPP pudo conocer que el cuadro de La Victoria y Gremio llegaron a un acuerdo para que el volante peruano siga su carrera en el Tricolor.

La despedida de Erick Noriega

Erick Noriega tuvo una emotiva despedida en su último partido con Alianza Lima. Y es que el volante de 23 años será oficializado en las próximas horas como el nuevo fichaje de Gremio de Brasil.

Luego del triunfo ante ADT en Matute, Erick Noriega se despidió de los hinchas y recibió el cariño de sus compañeros. Además, confirmó la oferta del equipo brasileño.

“Si bien es cierto que es real lo de la oferta, en estos días se está tomando la decisión. Yo estoy bastante feliz por la oportunidad. Son oportunidades que se presentan una vez y no muchas veces en la vida. Si se tiene que dar, se va a dar”, señaló.

“Seguro más adelante voy a volver a Alianza, y si me puedo retirar en Alianza, sería lindo. Mi familia también estaría contenta. Si tiene que ser así, así va a ser”, expresó Noriega.