"Gigante": Conmebol elogió la seguridad de Guillermo Viscarra tras el triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana

Guillermo Viscarra, arquero de Alianza Lima.
Guillermo Viscarra, arquero de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

El arquero Guillermo Viscarra fue clave en la victoria de Alianza Lima ante Universidad Católica de Ecuador.

Alianza Lima se acercó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana al vencer por 2-0 a la Universidad Católica de Quito después de una gran actuación del volante argentino Alan Cantero, que anotó un doblete.

El estadio Alejandro Villanueva, en el distrito de La Victoria, acogió este duelo de ida de los octavos de final con un interesante tira y afloja del que los locales salieron victoriosos y parten con ventaja para la vuelta en Quito.

En esa línea, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) destacó con varias publicaciones el triunfo de Alianza, entre ellas una de las tapadas del arquero boliviano Guillermo Viscarra.

"Gigante. Guillermo Viscarra Brukner, seguridad para Alianza", fue el comentario de la Conmebol sobre Viscarra, que en esta acción le ahogó el grito de gol al uruguayo Mauricio Alonso.

El marcador 2-0 será importante para Alianza pensando en el choque de revancha, que se disputará la próxima semana en la altura de Quito.

La palabra de Guillermo Viscarra

"Es un buen primer paso, sabemos que no está nada decidido. Fue un excelente partido de todos y la gente se fue feliz por el resultado", afirmó el arquero blanquiazul.

Viscarra resaltó mantener el cero en su arco. "Lo importante fue mantener el arco en cero, todo el equipo se sintió bien y supimos sacar ventaja. Tenemos un sueño de seguir haciendo historia en la Sudamericana. Creo que hemos ido de menos a más y nos sentimos felices de estar acá y de lo que estamos haciendo", agregó.

"Queremos seguir, tenemos hambre de gloria. Demostramos lo que podemos hacer en Libertadores, ahora en la Sudamericana. Con el grupo que tenemos y el apoyo de la hinchada, podemos ir por cosas grandes", culminó.

