Jugadores de Alianza Lima festejaron el triunfo ante Universidad Católica por la Copa Sudamericana

Alan Cantero, Sergop Peña y Fernando Gaibor en Alianza Lima.
Alan Cantero, Sergop Peña y Fernando Gaibor en Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Alan Cantero y Sergio Peña lideraron la celebración de los jugadores de Alianza Lima en el vestuario, tras el triunfo en Matute por la Copa Sudamericana.

Alianza Lima sacó la cara por el Perú, al vencer por 2-0 a Universidad Católica de Ecuador por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El cuadro blanquiazul sacó la diferencia en la recta final del partido desarrollado en el estadio Alejandro Villanueva.

Tras el pitazo final del argentino Leandro Rey, Alianza inició los festejos en plena cancha, en medio de la emoción de sus hinchas, que llenaron el estadio de La Victoria. Luego, la fiesta se trasladó al vestuario.

Ya en la intimidad, los jugadores de Alianza Lima celebraron los tres puntos. Incluso, a través de las redes sociales, se publicó un video en el que se muestra la alegría de Fernando Gaibor, Sergio Peña, Erick Noriega, Hernán Barcos y Alan Cantero, que anotó un doblete.

El festejo de Alianza Lima
El festejo de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima

Alan Cantero fue clave en Alianza

Cantero entró a la cancha en lugar de Alessandro Burlamaqui, y el movimiento del técnico argentino Néstor Gorosito fue clave para que Alianza se alzara con la victoria.

En el minuto 76, precisamente en un momento de menos opciones para los locales, una gran asistencia de Barcos dio paso a un cabezazo de Cantero que acabó dentro de la portería rival.

Y el argentino se quedó con hambre, pues en el minuto 86 aprovechó un error de la defensa ecuatoriana y definió el segundo tanto de la noche en una formidable carrera hacia el arco.

Lara paró en los últimos minutos un disparo del uruguayo Pablo Ceppelini en el área que podría haber sido el tercero para los limeños.

Tags
Alianza Lima Copa Sudamericana Universidad Católica

