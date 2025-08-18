Alianza Lima realizó propuesta formal a Santos Laguna por el préstamo de Pedro Aquino

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La partida de Erick Noriega a Gremio de Brasil provocó que Alianza Lima inmediatamente busque a su reemplazante. En las últimas horas, se conoció que el elegido es el volante de la Selección Peruana, Pedro Aquino, tal como pudo conocer RPP.



La información indica que Alianza realizó una propuesta formal a Santos Laguna por el préstamo de Pedro Aquino, cuya ficha pertenece al club azteca desde el 2023.

La idea de la dirigencia del cuadro blanquiazul es que el préstamo sea de un año. Ahora en Alianza se espera la pronta respuesta de Santos para continuar con las negociaciones.

Hay que indicar que Alianza espera que se acelere la operación debido que este lunes se cierra el libro de pases de la Liga1.

El contrato de Aquino con Santos Laguna acaba en 2027 y si bien es cierto que el futbolista se encuentra entrenando en México, de momento no es tomado en cuenta en su equipo. Por ello, la opción de Alianza crece y podría cerrarse en las próximas horas.

Clubes de Pedro Aquino:

Sporting Cristal (2011 - 2017)

Lobos BUAP (2017-18)

Club León (2018 -2020)

Club América (2021 - 2023)

Santos Laguna (2023 - 2025)