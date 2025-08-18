Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Alianza Lima realizó propuesta formal a Santos Laguna por el préstamo de Pedro Aquino

Pedro Aquino jugó el Mundial de Rusia con la Selección Peruana.
Pedro Aquino jugó el Mundial de Rusia con la Selección Peruana. | Fuente: Instagram - Composición
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

RPP pudo conocer que Alianza Lima gestiona la llegada del jugador de la Selección Peruana en reemplazo de Erick Noriega.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La partida de Erick Noriega a Gremio de Brasil provocó que Alianza Lima inmediatamente busque a su reemplazante. En las últimas horas, se conoció que el elegido es el volante de la Selección Peruana, Pedro Aquino, tal como pudo conocer RPP.

La información indica que Alianza realizó una propuesta formal a Santos Laguna por el préstamo de Pedro Aquino, cuya ficha pertenece al club azteca desde el 2023.

La idea de la dirigencia del cuadro blanquiazul es que el préstamo sea de un año. Ahora en Alianza se espera la pronta respuesta de Santos para continuar con las negociaciones.

Hay que indicar que Alianza espera que se acelere la operación debido que este lunes se cierra el libro de pases de la Liga1.

El contrato de Aquino con Santos Laguna acaba en 2027 y si bien es cierto que el futbolista se encuentra entrenando en México, de momento no es tomado en cuenta en su equipo. Por ello, la opción de Alianza crece y podría cerrarse en las próximas horas.

Clubes de Pedro Aquino:

Sporting Cristal (2011 - 2017)

Lobos BUAP (2017-18)

Club León (2018 -2020)

Club América (2021 - 2023)

Santos Laguna (2023 - 2025)



Te recomendamos

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Pedro Aquino Alianza Lima Fichajes 2025 Santos Laguna

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA