"Seguro voy a volver": Erick Noriega confirmó oferta de Gremio y envió un mensaje a hinchas de Alianza Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Erick Noriega tuvo una emotiva despedida en su último partido con Alianza Lima. Y es que el volante de 23 años será oficializado en las próximas horas como el nuevo fichaje de Gremio de Brasil.

Luego del triunfo ante ADT en Matute, Erick Noriega se despidió de los hinchas y recibió el cariño de sus compañeros. Además, confirmó la oferta del equipo brasileño.

“Si bien es cierto que es real lo de la oferta, en estos días se está tomando la decisión. Yo estoy bastante feliz por la oportunidad. Son oportunidades que se presentan una vez y no muchas veces en la vida. Si se tiene que dar, se va a dar”, señaló.

“Seguro más adelante voy a volver a Alianza y, si me puedo retirar en Alianza, sería lindo. Mi familia también estaría contenta. Si tiene que ser así, así va a ser”, expresó Noriega.



El también jugador de la Selección Peruana ya definió que su siguiente paso será en el extranjero. “Ahora tengo que seguir el camino de todo futbolista, el sueño que es salir al extranjero, y vamos a ver qué es lo que pasa en estos días. Todavía estamos viendo. En estos días se toma la decisión. Tenemos que ir viendo cómo se dan las cosas y Dios mediante todo se siga dando bien”, culminó.



Erick Noriega recibió el cariño de Kevin Quevedo en la cancha de Matute. | Fuente: L1 Max

Erick Noriega seguirá su carrera en Brasil

Erick Noriega, quien en abril pasado extendió su contrato hasta el 2028 con Alianza Lima, seguirá su carrera en el Brasileirao. RPP pudo conocer que el cuadro de La Victoria y Gremio llegaron a un acuerdo para que el volante peruano siga su carrera en el Tricolor.

Según se supo, Gremio pagará una cifra cercana a los 2 millones de dólares por el 80% de los derechos de Noriega. El porcentaje restante lo conservará Alianza Lima. Tras alcanzar el acuerdo, la firma oficial del también integrante de la Selección Peruana con su nuevo club se dará en los próximos días y el viaje a Brasil.