No faltaron las lágrimas: Kevin Quevedo interrumpe entrevista a Erick Noriega y lo consuela por su partida de Alianza Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Erick Noriega jugó su último partido en Alianza Lima en el triunfo ante ADT, ya que se incorporará en los próximos días a las filas de Gremio de Brasil. Así, el mediocampista de 23 años cierra una excelente etapa en el cuadro blanquiazul para dar un gran salto en su carrera.

Al término del partido jugado por el Torneo Clausura, Noriega se emocionó por jugar su último partido con Alianza Lima y por el cariño de sus compañeros en medio del apoyo de los hinchas en el estadio Alejandro Villanueva.

Minutos después, Noriega fue interrumpido por Kevin Quevedo cuando se encontraba en una entrevista. El mediocampista se emocionó hasta las lágrimas por el gesto de su mejor amigo en el plantel íntimo.

Hay que indicar, Noriega lloró en su ingreso a la cancha debido que Hernán Barcos le dio el cintillo de capitán. “Le dije que disfrute, que va a ir a un nivel un poco más alto del que está acá. Tengo certeza que yendo a Gremio se va a potenciar", señaló el 'Pirata'.

Noriega y Quevedo en la cancha de Matute. | Fuente: L1 Max

Erick Noriega seguirá su carrera en Brasil

Erick Noriega, quien en abril pasado extendió su contrato hasta el 2028 con Alianza Lima, seguirá su carrera en el Brasileirao. RPP pudo conocer que el cuadro de La Victoria y Gremio llegaron a un acuerdo para que el volante peruano siga su carrera en el Tricolor.

Según se supo, Gremio pagará una cifra cercana a los 2 millones de dólares por el 80% de los derechos de Noriega. El porcentaje restante lo conservará Alianza Lima. Tras alcanzar el acuerdo, la firma oficial del también integrante de la Selección Peruana con su nuevo club se dará en los próximos días y el viaje a Brasil.