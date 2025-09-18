Últimas Noticias
Calientan la previa: Alianza Lima y la U. de Chile dieron motivadores mensajes a horas del partido en Matute

Alianza y la U. de Chile buscan su clasificación a semifinales.
Alianza y la U. de Chile buscan su clasificación a semifinales. | Fuente: Club Alianza Lima/Universidad de Chile
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Alianza Lima juega de local contra la U. de Chile y el partido también se vive fuera de las canchas.

No hay que esperar más. Este jueves, Alianza Lima recibe a la Universidad de Chile en Matute en lo que será un partido clave por la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Previo a su cotejo frente a Alianza Lima en condición de visitante, la U. de Chile arribó sin problemas a suelo peruano y realizó su último entrenamiento en la Videna. Así, sus cuentas en redes sociales han calentado lo que será el primer enfrentamiento entre ambos elencos buscando un pase a las semifinales.

"Con optimismo y fe. Vuelo, bulla vuelvo", fue lo que indicó la U. de Chile, por ejemplo, en X. La publicación fue acompañada de imágenes de los jugadores del equipo que dirige el director técnico Gustavo Álvarez.

No todo quedó allí debido a que en la tienda blanquiazul también tuvieron lo suyo y se motivan para dar un gran paso en casa y con su gente en las cuatro tribunas.

"¡Hoy juega la blanquiazul! Reafirma tu lealtad. Vamos por más", fue lo que mencionaron desde La Victoria.

Hay que tener en cuenta que el último antecedente entre Alianza Lima y la U. de Chile data del año 2010 cuando chocaron en la vuelta de octavos de final de la Libertadores, en la ciudad de Santiago. Allí, el cotejo quedó empatado a dos y el último gol de parte del club chileno fue con polémica debido a una posición adelantada a los 90'+4.

¿A qué hora juegan y dónde ver el Alianza Lima vs U de Chile por la Copa Sudamericana?

  • En Perú, el partido está programado para las 7:30 p.m. Será transmitido por las señales de ESPN y Disney+, mientras que RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM. La web RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Alianza Lima U. de Chile Copa Sudamericana

