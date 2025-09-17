Baja de último momento: Paolo Guerrero no jugará ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cambio de planes y una baja de consideración. Paolo Guerrero se perderá el partido de Alianza Lima ante Universidad de Chile, que se disputará este jueves 18 de septiembre en Matute por la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

A un día del trascendental cotejo, en el equipo blanquiazul se decidió que Paolo Guerrero quede fuera de la lista de convocados. Aunque inicialmente el delantero de 41 años estaba entre los considerados por el técnico Néstor Gorosito, tras el último día de trabajos se optó por no tomarlo en cuenta, considerando la seguidilla de partidos que se le aproxima al club victoriano.

Paolo Guerrero se pierde el partido con U. de Chile en Matute

Paolo Guerrero se lesionó durante el partido con Universidad Católica por octavos de final de la Copa Sudamericana, el pasado 13 de agosto. Esto le llevó a quedar fuera de las últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas.

El ‘Depredador’ reapareció en la caída de Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso, jugando desde los 62’. Guerrero terminó con molestias ese partido, y aunque no presenta ningún tema de gravedad, se decidió que quede fuera de la lista de convocados y no exigirlo sin estar al 100 %, teniendo en cuenta el calendario que se les avecina a los íntimos. Sin Guerrero, quien entra a la convocatoria es Josué Estrada.

Para Gorosito es una baja considerable, ya que regularmente ha alternado a sus dos centrodelanteros experimentados en los duelos internacionales. Paolo, que registra 10 goles en la temporada, le convirtió a Libertad y le hizo un doblete a Talleres por la Copa Libertadores.

Con esta situación, además, Matías Succar será la alternativa a Hernán Barcos para el puesto de ‘9’ en Alianza. No obstante, también se ha considerado utilizar a Alan Cantero en función de delantero.

Lista de convocados de Alianza Lima ante U. de Chile

Arqueros: Guillermo Viscarra y Ángelo Campos.

Defensas: Marco Huamán, Guillermo Enrique, Miguel Trauco, Ricardo Lagos, Carlos Zambrano, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés y Josué Estrada.

Mediocampistas: Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Jean Pierre Archimbaud, Pablo Ceppelini, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña y Piero Cari.

Delanteros: Alan Cantero, Matías Succar, Eryc Castillo, Kevin Quevedo, Gaspar Gentile y Hernán Barcos.