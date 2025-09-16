Mucha atención, Alianza Lima: ¿cómo llega la U. de Chile a la ida de cuartos de la Copa Sudamericana?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Partido clave. Este jueves a las 7:30 p.m. hora peruana, Alianza Lima recibe a la Universidad de Chile en lo que será la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

En Alianza Lima van con todo en la Sudamericana, pese a que su momento en la Liga1 Te Apuesto no es el mejor. Por su parte, en la U. de Chile también están con la motivación a tope debido a que el pasado fin de semana golearon a su archirrival de toda la vida en el fútbol chileno.

Por ejemplo, el domingo la U. de Chile derrotó 3-0 a su par de Colo Colo en un cotejo correspondiente a la Supercopa de Chile.

Los números de la U. de Chile

Así, si nos remontamos a los últimos cinco duelos oficiales del 'Romántico viajero' previo a su goleada sobre el 'Cacique', obtuvo un par de victorias y tres derrotas.

Las caídas de este elenco fueron ante Colo Colo (liga chilena), Audax Italiano y Cobresal. En tanto, sus éxitos se dieron frente a las tiendas Independiente -ida de octavos de final- y la Unión Española.

Además, si vemos sus números de goles, la U. de Chile anotó diez en sus últimos siete partidos, mientras que recibió cinco en la misma cantidad de presentaciones.

De otro lado, desde el rival de Alianza Lima ya calientan lo que será el primer enfrentamiento en Matute. "Si bien, los partidos de Copa no son fáciles. Son los cuartos de la Sudamericana y ellos llegaron hasta esta instancia igual que nosotros. Tienen mérito y son un gran equipo. Va a estar difícil, peleado y nosotros vamos a planificar el partido, entrenarlo y vamos a ir a ganar", indicó el delantero Nicolás Guerra en conferencia de prensa.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs 'U' de Chile en vivo por TV?

