¿Dónde ver EN VIVO el Sudamericano de Vóley Sub 17 en Perú vía TV y streaming?

Perú se encuentra en el grupo A con Bolivia y Chile.
Perú se encuentra en el grupo A con Bolivia y Chile. | Fuente: Facebook | Fotógrafo: FPVPE
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Conoce por dónde ver todos los partidos del Sudamericano de Vóley Sub 17 que se disputará en nuestro país del 17 al 21 de septiembre.

El vóley no se detiene en nuestro país. Del 17 al 21 de septiembre se llevará a cabo en nuestro país el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025, evento clasificatoria al Mundial de la categoría que se desarrollará en Chile.

Calendario del Sudamericano de Vóley Sub 17: fixture, horarios y grupos del torneo

Perú vs Bolivia EN VIVO: se enfrentan por la fecha 1 del Sudamericano de Vóley Sub 17

Para este torneo, el técnico Marcelo Bencardino ha convocado a 14 jugadoras, de las que destacan Mireya Maldonado, Fernando Pinto, Dara Herrada, Kaori Mendoza, Kiara Solis y Kiara Lazo.

Perú ha sido ubicado en el grupo A junto a Bolivia y Chile, mientras que en el grupo B se encuentran Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. ¿Dónde se podrán ver los partidos EN VIVO?

El Sudamericano de Vóley Sub 17 2025 será transmitido EN DIRECTO por TV a través de Latina (2 y 702 HD) y por la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (www.voleysur.org). El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Calendario de Perú en el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025

Fecha 1

Perú vs Bolivia

  • Fecha: 17 de septiembre
  • Hora: 5:30 p.m. 

Fecha 2

Perú vs Chile

  • Fecha: 18 de septiembre
  • Hora: 5:30 p.m. 

Fecha 3

Perú descansa

¿Cuáles son los grupos del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025?

El Sudamericano de Vóley Sub 17 ha sido dividido en dos grupos: uno de tres y otro de cuatro.

Grupo A: Perú, Bolivia y Chile.

Grupo B: Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela.

¿Dónde ver el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025 por TV?

El Sudamericano de Vóley Sub 17 2025 se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina (canal 2 y 702 HD).

¿Cómo ver el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025 vía streaming?

El Sudamericano de Vóley Sub 17 se podrá ver vía streaming a través de la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (www.voleysur.org) y por la app y página web de Latina.

¿Cuál es el formato del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025?

El Sudamericano de Vóley Sub 17 los disputarán siete equipos, los cuales han sido divididos en dos grupos. Los dos primeros de cada serie clasificará a las semifinales, mientras que los terceros jugarán por el quinto lugar.

Los vencedores de las semifinales jugarán la final y aseguran cupo para el Mundial de la categoría. Los perdedores, en tanto, jugarán por el tercer lugar, que también brinda un cupo a la Copa del Mundo.

El Club de la Green Card

Sudamericano de Vóley Sub 17 Sudamericano de Vóley Sub 17 2025 vóley en vivo Latina en vivo

