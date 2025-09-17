¿Dónde ver EN VIVO el Sudamericano de Vóley Sub 17 en Perú vía TV y streaming?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El vóley no se detiene en nuestro país. Del 17 al 21 de septiembre se llevará a cabo en nuestro país el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025, evento clasificatoria al Mundial de la categoría que se desarrollará en Chile.

Para este torneo, el técnico Marcelo Bencardino ha convocado a 14 jugadoras, de las que destacan Mireya Maldonado, Fernando Pinto, Dara Herrada, Kaori Mendoza, Kiara Solis y Kiara Lazo.

Perú ha sido ubicado en el grupo A junto a Bolivia y Chile, mientras que en el grupo B se encuentran Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. ¿Dónde se podrán ver los partidos EN VIVO?

El Sudamericano de Vóley Sub 17 2025 será transmitido EN DIRECTO por TV a través de Latina (2 y 702 HD) y por la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (www.voleysur.org). El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Calendario de Perú en el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025



Fecha 1

Perú vs Bolivia

Fecha: 17 de septiembre

Hora: 5:30 p.m.

Fecha 2

Perú vs Chile

Fecha: 18 de septiembre

Hora: 5:30 p.m.

Fecha 3

Perú descansa

¿Cuáles son los grupos del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025?



El Sudamericano de Vóley Sub 17 ha sido dividido en dos grupos: uno de tres y otro de cuatro.

Grupo A: Perú, Bolivia y Chile.

Grupo B: Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela.

¿Dónde ver el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025 por TV?



El Sudamericano de Vóley Sub 17 2025 se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina (canal 2 y 702 HD).

¿Cómo ver el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025 vía streaming?



El Sudamericano de Vóley Sub 17 se podrá ver vía streaming a través de la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (www.voleysur.org) y por la app y página web de Latina.

¿Cuál es el formato del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025?

El Sudamericano de Vóley Sub 17 los disputarán siete equipos, los cuales han sido divididos en dos grupos. Los dos primeros de cada serie clasificará a las semifinales, mientras que los terceros jugarán por el quinto lugar.

Los vencedores de las semifinales jugarán la final y aseguran cupo para el Mundial de la categoría. Los perdedores, en tanto, jugarán por el tercer lugar, que también brinda un cupo a la Copa del Mundo.

