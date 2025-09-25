Alianza envió queja a Conmebol por "xenofobia y discriminación" de fanáticos de la U. de Chile

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Todo listo. Alianza Lima visita este jueves (7:30 p.m. hora peruana) a la Universidad de Chile en la ciudad de Coquimbo por la vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

En Alianza Lima ultiman detalles para jugar contra la U. de Chile, aunque en la previa su dirigencia envió una queja forma a la Unidad Disciplinaria de Conmebol, todo debido a hechos que se han dado en las últimas horas en contra del equipo de Néstor Gorosito.

Por medio de una carta firmada por el gerente general José Asti Heredia, Alianza elevó su voz de protesta y adjuntó pruebas de lo que el equipo que dirige el 'Pipo' Gorosito pasó en las últimas horas.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Esta es parte de la carta enviada por Alianza Lima.Fuente: Club Alianza Lima

Alianza Lima y lo que vivió en Chile

"Desde nuestra llegada al Aeropuerto de la ciudad de La Serena en Chile se tornó con actitudes hostiles de parte de simpatizantes del Club Universidad de Chile y con actos xenófobos", es lo que se indica en el documento.

La misiva de parte de la institución blanquiazul también se da en el contexto de lo que fueron los actos violentos en la vuelta de octavos entre el 'Romántico viajero' e Independiente.

"Nuestro malestar reflejado en esta carta y en la anterior de fecha 19 de septiembre del presente año, se debe a lo que todos presenciamos en nivel de violencia y desacato a todas las normas ordinarias y federativas (deportivas) en el partido entre el Club Universidad de Chile con Club Atlético Independiente (Argentina)", agregan.

Por último, pero no menos importante, Alianza Lima lamenta la violencia que se ha generado de parte de los barristas del conjunto chileno.

Se han generado "actos de xenofobia, discriminación y alteración de la tranquilidad del orden público, específicamente para

generar presión sobre la delegación de nuestra institución", indican los íntimos.



¿Qué canal transmite el Alianza Lima vs. U de Chile en Coquimbo?

El partido de Alianza Lima contra la U. de Chile será transmitido vía DSports y DGO. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 y 730 AM, además que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.