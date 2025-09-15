Últimas Noticias
Atención, Alianza: 'U' de Chile sufre nueva baja antes de su viaje a Perú para duelo de Copa Sudamericana 2025

'U' de Chile no llegará con su equipo completo de cara al choque ante Alianza por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Alianza Lima ya dio vuelta a la página tras la derrota ante Deportivo Garcilaso en la Liga1 y ahora se enfoca en llegar lo mejor posible para enfrentar a Universidad de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El objetivo es lograr un buen resultado en Matute para acercarse a la siguiente instancia del certamen.

En cambio, Universidad de Chile transita por un problema: Lucas Di Yorio, que se operó de la rodilla, no será la única baja, ya que Israel Poblete tampoco jugaría ante Alianza.

De acuerdo a información de Red Gol de Chile, el atacante de 30 años no estaría en la lista de viajeros del equipo que es dirigido por Gustavo Álvarez.

"Pero no es el único que se perderá la posibilidad de subirse al avión con rumbo a Lima. Según indicó el periodista Marco Escobar de DSports, Israel Poblete será baja para el encuentro de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana", dice la publicación.

Hay que indicar que el equipo chileno clasificó a los cuartos de final de la Sudamericana luego del fallo de la Conmebol.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs 'U' de Chile en vivo por Copa Sudamericana 2025?

El partido entre Alianza Lima vs 'U' de Chile se disputará este jueves 18 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva (Matute). El recinto tiene capacidad para 34 000 espectadores, aproximadamente.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs 'U' de Chile en vivo por TV y streaming?

El Alianza Lima vs 'U' de Chile podrá ser sintonizado en diferentes países del mundo. En Perú y el resto de Sudamérica, el duelo por Copa Sudamericana podrá ser visto vía ESPN y en Disney Plus en plataformas de streaming. En tanto, podrás seguir la transmisión del minuto a minuto con RPP.pe.

Alianza Lima Universidad de Chile Copa Sudamericana

