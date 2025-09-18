Últimas Noticias
Alianza Lima vs U de Chile: ¿Cómo ver en vivo desde tu celular la ida de los cuartos de Copa Sudamericana?

Conoce dónde sintonizar el Alianza Lima vs U de Chile en vivo en la Copa Sudamericana
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Conoce cómo sintonizar el Alianza Lima vs U de Chile en vivo desde tu celular en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Alianza Lima vs U de Chile se enfrentan en vivo en Matute por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El elenco ‘blanquiazul’ vivirá un partido especial ante los ‘Azules’ y de paso sacar ventaja en la serie. ¿Cómo seguir desde tu celular? Conoce los detalles con RPP.

► Alianza Lima vs. U de Chile EN VIVO: sigue la previa del partido en Matute por ida de cuartos de la Copa Sudamericana

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs U de Chile en vivo en los cuartos de Copa Sudamericana 2025?

El partido Alianza Lima vs U de Chile está programado para este jueves 18 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva, el cual se encuentra en La Victoria. El choque por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 comenzará desde las 7:30 p.m. (hora peruana).

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs U de Chile en vivo por los cuartos de Copa Sudamericana 2025?

  • En Perú, el partido Alianza Lima vs U de Chile inicia a las 7:30 p.m.
  • En Brasil, el partido Alianza Lima vs U de Chile inicia a las 9:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Alianza Lima vs U de Chile inicia a las 7:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido Alianza Lima vs U de Chile inicia a las 7:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Alianza Lima vs U de Chile inicia a la 8:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Alianza Lima vs U de Chile inicia a la 8:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Alianza Lima vs U de Chile inicia a las 9:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido Alianza Lima vs U de Chile inicia a las 9:30 p.m.
  • En Chile, el partido Alianza Lima vs U de Chile inicia a las 8:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido Alianza Lima vs U de Chile inicia a las 9:30 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs U de Chile inicia a las 6:30 p.m.
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Alianza Lima vs U de Chile inicia a las 8:30 p.m.
  • En España, el partido Alianza Lima vs U de Chile inicia  a las 2:30 a.m. (19 de septiembre)
  • En Italia, el partido Alianza Lima vs U de Chile inicia  a las 2:30 a.m. (19 de septiembre)
  • En Francia, el partido Alianza Lima vs U de Chile inicia  a las 2:30 a.m. (19 de septiembre)

¿Dónde ver el Alianza Lima vs U de Chile en vivo por TV y streaming?

El Alianza Lima vs U de Chile pueds ser sintonizado en varios países del mundo. En Perú y el resto de Sudamérica, el choque por la Copa Libertadores 2025 podrá ser visto vía ESPN y en Disney Plus vía plataformas de streaming. En tanto, podrás seguir la transmisión del minuto a minuto con RPP.pe.

¿Cómo sintonizar ESPN en vivo, el Alianza Lima vs U de Chile?

  • Para ver ESPN desde Movistar TV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 200 HD, 483 SD y 884 HD.
  • Para ver ESPN desde Claro TV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD.
  • Para ver ESPN desde DirecTV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 621 SD y 1621 HD. 

Alianza Lima vs U de Chile: Alineaciones posibles

Alineación posible de Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Fernando Gaibor; Alan Cantero, Hernán Barcos, Eryc Castillo.

Alineación posible de la U de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda; Lucas Assadi, Nicolás Guerra.

Alianza Lima u de chile Copa Sudamericana ESPN en vivo Partidos de hoy

