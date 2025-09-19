Últimas Noticias
Polémica en la Sudamericana: gol de Fernando Gaibor ante la 'U' de Chile "no debió anularse", dice el expresidente de la Conar

Alianza vs Universidad de Chile terminó en empate.
| Fuente: ESPN
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Winston Reátegui señaló que Kevin Quevedo no tuvo intención de impactar el balón con la mano antes del gol anulado de Fernando Gaibor en el Alianza Lima vs Universidad de Chile.

Winston Reátegui, expresidente de la Conar, se refirió a una de las grandes polémicas en el Alianza Lima vs Universidad de Chile por la Copa Sudamericana: el gol anulado a Fernando Gaibor tras una mano previa de su compañero Kevin Quevedo.

“El gol de Fernando Gaibor no debió anularse”, así de contundente fue el exárbitro, que está en contra de la decisión del brasileño Ramón Abatti, árbitro principal del choque de la Sudamericana.

Abatti fue llamado por el VAR a revisar la acción y tras varios segundos no convalidó el 1-0 de Alianza en medios de los reproches de los hinchas blanquiazules en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

“La mano intencionada es la jugada más complicada de resolver en el fútbol, existen consideraciones que los árbitros tienen que tener: en ampliar un espacio y tener un movimiento adicional. En este caso es un balón largo donde ambos jugadores van a la disputa y el defensor chileno cabecea y de ahí impacta en la mano de Quevedo, que está saltando, el aliancista no tiene cómo saber dónde va ir el balón después de ser jugado por el defensor chileno, no considero que controle el balón con la mano", apuntó.

"Es mano pero no para ser sancionable, no es intencionada, el gol debió validarse”, sentenció el ahora panelista de la Liga1.

La acción que tiene como protagonista a Kevin Quevedo
| Fuente: ESPN

¿Cuándo juega U de Chile vs Alianza Lima en la vuelta de cuartos de Copa Sudamericana?

El partido está programado para el jueves 25 de septiembre en el Estadio Francisco Sánchez de la ciudad de Coquimbo, Chile. El recinto tiene una capacidad para 18,750 espectadores.

'U' de Chile vs Alianza Lima: Canales TV para ver el partido

El partido de Alianza Lima contra la U de Chile será transmitido por las señales de ESPN y Disney+. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que la web RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

