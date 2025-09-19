Néstor Gorosito renovó contrato con Alianza Lima para la temporada 2026, según prensa argentina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La directiva de Alianza Lima tiene la intención de continuar con Néstor Gorosito para la próxima temporada. En el club saben de la comodidad que siente el director técnico en La Victoria, con quien han sostenido hasta el momento un largo camino en las competiciones internacionales.

Así, el periodista argentino César Merlo informó este viernes que Néstor Gorosito renovó su contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2026.

Según la citada fuente, “todos los documentos ya se encuentran firmados” entre ambas partes, por lo que “solo resta que el club oficialice la continuidad” de ‘Pipo’ por un año más.

Alianza y Gorosito, en camino hacia la renovación

Después del empate sin goles con Universidad de Chile en Matute por el partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana, el técnico se expresó sobre la opción de mantenerse al mando de Alianza Lima.

“Estoy recontra cómodo en Alianza, existe la posibilidad de renovar, prácticamente estamos de acuerdo, solo faltan firmar los papeles", dijo en la conferencia de prensa del jueves.

Alianza viene realizando una temporada 2025 con balance positivo. Aunque no ganó el Apertura, se encuentra en la lucha por el Torneo Clausura y tiene chances de pelear por el título de la Liga1 Te Apuesto. En el plano internacional, es el equipo del continente con más partidos jugados a nivel Conmebol (17) pasando por la Libertadores y la Copa Sudamericana.

Por la Copa Libertadores, el Alianza de Gorosito eliminó a Nacional (Paraguay), Boca Juniors y Deportes Iquique en la fase preliminar. Quedó tercero en la fase de grupos y accedió a la Copa Sudamericana. En los play-offs dejó en carrera al Gremio de Brasil y a la Universidad Católica de Ecuador, mientras que ahora busca el pase a ‘semis’ frente a Universidad de Chile.

Llave abierta con U. de Chile

‘Pipo’ Gorosito consideró que Alianza Lima fue superior a U. de Chile en Matute durante el primer tiempo, pero que la expulsión de Carlos Zambrano fue la clave para la mejoría del conjunto rival.

"En el primer tiempo, ellos tuvieron un buen juego interno, en el cuadrado de la mitad de la cancha, pero a mí entender, merecíamos ir ganando como mínimo por 1-0. En el segundo tiempo, ellos arrancaron mejor que nosotros, no nos creaban situaciones de gol. Cuando levantamos y empezamos jugar mejor, vino la expulsión de Carlos Zambrano, ahí nos costó un poco más, pero los cambios lo hicieron muy bien”, dijo el argentino.