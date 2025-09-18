De no creer: Carlos Zambrano fue expulsado ante U. de Chile por codazo contra Arangüiz (VIDEO)

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima y Universidad de Chile se enfrentaron este jueves en el estadio Alejandro Villanueva por el partido correspondiente a la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Cuando los blanquiazules querían aprovechar su localía para sacar ventaja en la serie, se complicó todo por la expulsión del zaguero Carlos Zambrano.

El primer tiempo quedó igualado sin goles, pero los dos equipos llegaron a las porterías, incluso con goles anulados por cada lado. La fricción fue una característica del encuentro desde los primeros instantes, aunque fue en el complemento cuando las amonestaciones comenzaron a llegar con más frecuencia.

Por Alianza Lima, el primero en ser amonestado fue Carlos Zambrano (51'), aunque solo unos minutos después terminaría abandonando el partido.

Nueva expulsión de Carlos Zambrano en Alianza Lima

Sobre los 63’, un balón largo jugado desde el campo blanquiazul encontró cerca de la mitad a Carlos Zambrano y Charles Arángüiz. El defensa peruano estiró su codo a la altura del rostro del mediocampista chileno y terminó impactándole.

El árbitro Ramón Abatti de Brasil, quien se encontraba cerca a la acción, de inmediato señaló la falta y le mostró la segunda amarilla al ‘Káiser’. A pesar de los reclamos del cuadro local, no pudo revertirse la expulsión del defensa.

Ante U. de Chile, Carlos Zambrano vio su quinta tarjeta roja en la temporada. Por la Liga1 solo fue expulsado frente a Cienciano, pero en la Copa Libertadores se fue a las duchas en los dos partidos con Talleres y en la Sudamericana lo hizo ante Gremio.

Alianza Lima vs Universidad de Chile: así formaron en el partido

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, César Burlamaqui, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Hernán Barcos, Eryc Castillo. DT: Néstor Gorosito.

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda; Lucas Assadi y Nicolás Guerra. DT: Gustavo Álvarez.