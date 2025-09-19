Últimas Noticias
Se repite la historia: Carlos Zambrano y la vez que fue expulsado por una dura patada a Charles Aránguiz [VIDEO]

No es la primera vez de una roja a Zambrano por falta a Aránguiz.
No es la primera vez de una roja a Zambrano por falta a Aránguiz. | Fuente: Difusión
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

En la Copa América 2015, Carlos Zambrano también fue expulsado por una dura infracción sobre Charles Aránguiz.

Carlos Zambrano, otra vez. El defensa de Alianza Lima vio la tarjeta roja por un duro codazo sobre Charles Aránguiz en el segundo tiempo, en lo que fue la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 contra la Universidad de Chile.

A los 64 minutos del partido, Carlos Zambrano tuvo al frente la cartulina roja: en una jugada a un lado de la media cancha, el zaguero de Alianza Lima le aplicó un golpe al volante de la U. de Chile y el árbitro no dudó en mostrarle la segunda amonestación, por lo que tuvo que salir del campo.

Esta no es la primera expulsión de Zambrano por una jugada que involucra al mediocampista chileno, ya que anteriormente tuvo un episodio con su rival en la Copa América 2015.

Así fue la roja a Zambrano en la Copa Sudamericana.
Así fue la roja a Zambrano en la Copa Sudamericana. | Fuente: ESPN

El episodio de Carlos Zambrano y Charles Aránguiz

En aquella ocasión, el cotejo fue entre la Selección Peruana y Chile en el marco de las semifinales del torneo continental.

Carlos Zambrano, en la disputa de una pelota, despejó y dejó el pie derecho arriba, impactando en la espalda a Charles Aránguiz, con lo que el árbitro no dudó y expulsó al peruano.

Ese encuentro quedó 2-1 a favor de Chile, con doblete de Eduardo Vargas, por lo que el seleccionado chileno llegó a la final de la Copa América. En la definición, se impuso a Argentina y alzó el título continental por primera vez en su historia.

Esta fue la expulsión de Zambrano hace diez años en Copa América.
Esta fue la expulsión de Zambrano hace diez años en Copa América. | Fuente: Copa América

Lo que fue el Alianza contra U. de Chile en Lima

Alianza Lima salió con Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, César Burlamaqui, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Hernán Barcos y Eryc Castillo.

Por su parte, el club de Chile tuvo a Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda; Lucas Assadi y Nicolás Guerra.

