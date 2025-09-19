Últimas Noticias
"El árbitro desestimó la mano en el área": prensa chilena reclama por un penal no cobrado ante Alianza Lima

La vuelta tendrá como sede la ciudad de Coquimbo.
La vuelta tendrá como sede la ciudad de Coquimbo.
Renzo Castillo Lazo

Renzo Castillo Lazo

·

Distintos medios del vecino país mostraron su disconformidad, porque no se cobró -según ellos- una mano de Sergio Peña en el área de Alianza Lima frente a la U. de Chile.

Tablas en Matute. El último jueves, Alianza Lima empató a cero con la U. de Chile en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

En tierras chilenas, si bien apuntan que la Universidad de Chile tuvo para sacar ventaja sobre Alianza Lima, también consideran que pudo cobrarse al menos un penal a favor del 'Romántico viajero'. Todo debido a una mano de Sergio Peña en un tiro libre.

"En los 39', hubo gran polémica: Maximiliano Guerrero sirvió un tiro libre y en la barrera un brazo de Alianza aumentó volumen. El árbitro desestimó la mano en el área y tampoco se molestó en ir al monitor del VAR. Era penal a favor de la U", remarcó el portal Emol.

La U de Chile tuvo ocasiones para adelantarse a Alianza Lima.
La U de Chile tuvo ocasiones para adelantarse a Alianza Lima.

"El futbolista peruano amplía el volumen corporal"

No todo quedó allí. El portal RedGol también consideró que se debió cobrar la pena máxima a poco del final de la primera parte.

"En la repetición, se ve que el futbolista peruano amplía el volumen corporal (...) La jugada fue chequeada en el VAR y se determinó no cobrar la pena máxima", resaltó la publicación.

La vuelta entre Alianza Lima y la U. de Chile está pactada para el jueves, 25 de septiembre, en el Estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso. El cotejo se jugará sin público, por sanción de Conmebol al elenco chileno.

Cabe mencionar que, si el empate se mantiene a lo largo de los 90 minutos, se irá a una tanda de penales. No habrá tiempo extra.

Lo que fue el Alianza Lima contra U. de Chile

Alianza Lima salió con Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, César Burlamaqui, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Hernán Barcos y Eryc Castillo.

Por su parte, el club de Chile tuvo a Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda; Lucas Assadi y Nicolás Guerra.

Alianza Lima U. de Chile Copa Sudamericana

