Hernán Barcos se motiva: Alianza Lima llegó a Chile y el 'Pirata' le dejó un claro mensaje a la 'U'

A un día de un partido clave. Alianza Lima visitará a la Universidad de Chile en la ciudad de Coquimbo por la vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Tras la ida, en la que empataron 0-0, Alianza Lima está obligado de ganar (aunque sea por penales) a la U. de Chile para meterse a las semifinales del torneo Conmebol. El último martes, los íntimos llegaron a territorio chileno sin inconvenientes y ya calientan lo que será el cotejo ante el 'Romántico viajero'.

"Llegamos tranquilos y ahora toca pensar en el jueves. Siempre es importante tener a todos los jugadores disponibles y esperamos hacer un gran partido. Estamos convencidos de lo que podemos y debemos hacer", indicó Hernán Barcos, delantero de Alianza.

Alianza sueña con las semifinales de la Sudamericana

Además, el popular 'Pirata' agregó que hay confianza en el equipo de Néstor Gorosito para lograr la victoria fuera de casa.

"La idea es seguir haciendo historia, hacer las cosas bien. Sabemos que no va a ser fácil, pero tenemos con qué ganar", sostuvo el internacional con la Selección de Argentina.

Por último, el delantero de Alianza Lima añadió que "hay que traer la clasificación y darle una alegría a la gente". El defensa Carlos Zambrano, por su parte, sostuvo que "vamos a tratar de hacer un partido inteligente".

Hay que tener en cuenta que la revancha contra la U. de Chile se jugará sin público tanto local como visitante por una sanción de parte de Conmebol, todo debido a los hechos violentos que se dieron en el pasado duelo entre el club chileno e Independiente en la ciudad de Avellaneda.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs. 'U' de Chile por la vuelta de los cuartos de la Copa Sudamericana?

El partido está programado para el jueves 25 de septiembre (7:30 p.m. hora peruana) en el Estadio Francisco Sánchez de la ciudad de Coquimbo, Chile. El recinto tiene una capacidad para 18,750 espectadores.

Será transmitido por las señales de ESPN y Disney+. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que la web RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.



