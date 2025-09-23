Últimas Noticias
Director deportivo de Sporting Cristal sobre supuesto favoritismo para la 'U': "Veremos conforme van pasando las semanas"

Universitario es el bicampeón peruano.
Universitario es el bicampeón peruano. | Fuente: Universitario
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Gustavo Zevallos, director deportivo de Sporting Cristal, también reclamó por los casos de cambio de localía en la Liga1.

El director deportivo de Sporting Cristal, Gustavo Zevallos, no ocultó su molestia por una serie de disposiciones que considera que van en contra del club rimense. Además, reconoció que el equipo que dirige el brasileño Paulo Autuori atraviesa una racha negativa.

"Los últimos resultados no los teníamos proyectados. Estamos trabajando para corregir (los errores). Seguimos pensando en luchar por el título más allá de los resultados adversos y queremos salir de este mal momento", señaló.

Zevallos también fue consultado sobre un supuesto favoritismo de Universitario en la Liga1. "(¿Favoritismo para la 'U'?) Yo no voy a hablar de eso, porque es difícil decir eso, sería poco responsable de mi parte. Pero veremos conforme van pasando las semanas", declaró al programa Fútbol como Cancha.

"Aunque nosotros tuvimos un partido con Melgar, que nos pararon el partido siete veces en el segundo tiempo, nos dieron 6' minutos. Ellos (la 'U') ganaron el otro día, le dieron 8' minutos y el gol lo hicieron en el 7' 23'' ¿Casualidad también?", cuestionó.

Cristal en contra de cambio de localía

Gustavo Zevallos se mostró en contra de los cambios en la Liga1 e indicó que esto repercute en los intereses de Sporting Cristal. 

“Enviamos dos cartas a la Liga pidiendo que ese artículo, que se modificó, vuelva a ser como al inicio. Ni siquiera nos respondieron, eso fue lo peor. Si hubo una excepcionalidad, como lo dije en su momento, inmediatamente había que corregir y seguir como estaba estipulado desde el inicio del torneo. Finalmente, no es igual para todos y me parece que no es lo correcto”, culminó.

Gustavo Zevallos Universitario de Deportes Sporting Cristal

