"Terminen con las mentiras": Néstor Gorosito lanzó un duro comentario sobre los rumores de una posible venta de Piero Cari a Europa

Piero Cari cumplió 18 años el 21 de agosto.
Piero Cari cumplió 18 años el 21 de agosto.
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Néstor Gorosito señaló que llegará el momento en que un club europeo fiche a Piero Cari, que en las últimas semanas fue vinculado al Leverkusen y Real Madrid.

Alianza Lima es el club peruano que más jugadores exporta al extranjero. El último de ellos fue el volante Erick Noriega, que fue vendido al Gremio de Brasil. El 'Samurai' se unió a jugadores como Kevin Serna, Juan Pablo Freytes, Víctor Guzmán, Bassco Soyer, entre otros.

En esa línea, el nombre de Piero Cari surgió como unas posibles ventas de Alianza. Sin embargo, el entrenador blanquiazul Néstor Gorosito bajó las revoluciones al respecto y pidió que se "acaben las mentiras" de supuestas ofertas por el futbolista que recién el pasado 21 de agosto cumplió 18 años.

"Principalmente que terminen con mentiras, en el caso de Piero en especial. Jugó medio partido y que lo quiere Leverkusen y el Real Madrid. Que terminen con eso. Ya va a llegar el momento que lo venda. Si me dices que aconsejaría, que la familia mantenga los pies en la tierra, que Piero va a jugar en el exterior y en Europa tranquilamente, así como 15 años en la selección", declaró en entrevista con Alianza Lima TV.

La palabra de Néstor Gorosito sobre Piero Cari
La palabra de Néstor Gorosito sobre Piero Cari. | Fuente: Alianza Lima Play

Destacó la aparición de Piero Cari

Néstor Gorosito es querido por los aficionados debido que colocó a Alianza Lima en la lucha por la Copa Sudamericana. Aunque también es recordado por darle a Cari una gran oportunidad de mostrarse futbolísticamente.

"Éramos criticados por poner en algunos partidos a Piero Cari con 17 años y después terminó hoy en la selección... Piero ya necesita jugar. Entonces, si nosotros lo vamos atrasando, se va a ir frenando. Necesitamos acompañarlo para su crecimiento, pero es porque se lo merece. Si él baja de rendimiento, saldrá y vendrá otro chico, siempre y cuando se lo merezcan", culminó.

Piero Cari fue convocado por Óscar Ibáñez para los duelos de Selección Peruanana contra Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias. 

