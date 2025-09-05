U. de Chile dice que Independiente "insiste en promover el odio" con su respuesta tras ser descalificado de la Sudamericana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universidad de Chile criticó este viernes el reclamo del club Independiente ante la Conmebol tras su descalificación de la Copa Sudamericana 2025 por los incidentes violentos ocurridos el 20 de agosto pasado y le sugirió reclamar ante la FIFA.

En un comunicado, el club azul “condena enérgica y categóricamente la carta pública dirigida por Independiente al presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) (…), mediante la cual el CA Independiente manifiesta su repudio frente a la decisión adoptada por la Comisión Disciplinaria”.

La Conmebol dio como ganador de la serie con Independiente al equipo chileno, que se había impuesto 1-0 en el partido de ida en Santiago y empataba 1-1 en Buenos Aires, cuando el encuentro por los octavos de final del torneo fue cancelado por una violenta riña entre fanáticos de ambos equipos. De esta manera, será el rival de Alianza Lima en la ronda de cuartos.

U. de Chile a cuartos de final de la Copa Sudamericana

Conmebol, además de multar a los dos clubes, los sancionó también con la prohibición de jugar con público local por siete partidos en cualquier competición internacional. Asimismo, les negó la asistencia a sus barras a la misma cantidad de duelos en calidad de visitante.

Estas sanciones se dieron luego de los incidentes ocurridos en las tribunas del estadio Libertadores de América, del club argentino, que dejó 22 heridos y más de 100 detenidos, en su mayoría chilenos.

El conjunto de Avellaneda acusó a la Conmebol de que el fallo “ignora sus reglamentos vigentes y condena injustamente a nuestra Institución” y que se trata de una decisión política que agrega: “confirma un rumbo en el que las utilidades pesan más que la verdad deportiva”.

Declaración Pública de Michael Clark tras el fallo de CONMEBOL. pic.twitter.com/OfvQabJG5w — Universidad de Chile (@udechile) September 5, 2025

Fastidio chileno con el Independiente de Avellaneda

La directiva de Universidad de Chile calificó de “inaceptables e intolerables” los argumentos que Independiente expuso en su comunicación, en los que “plantea una serie de manifestaciones y afirmaciones en contra de nuestra institución, de Conmebol y de su Presidente”, aseguraron.

Además, consideraron que “insisten en promover el odio y en ejercer la violencia -ahora a través de una carta- en contra de nuestro club”, y que, por ello, podrían ejercer acciones legales para hacer valer sus derechos.

Aunque en la 'U' recordaron que como institución tampoco concuerdan con el castigo que recibió su hinchada, recordaron que las formas para expresarse son las propias vías del derecho deportivo.

“En este sentido, le recordamos al Independiente que existen instancias de apelación y de reclamación previstas en la normativa Conmebol y que, cualquier reclamo adicional, pueden hacerlo -por intermedio de su Federación- dirigido a FIFA”, puntualizó la entidad azul.