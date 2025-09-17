Viejo conocido: Sebastián Rodríguez llega a Lima con la 'U' de Chile y considera que será "una dura llave" contra Alianza

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima jugará este jueves pensando en obtener un buen resultado ante Universidad de Chile, que llegó a la capital peruana para afrontar el choque por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. En el plantel sureño se encuentra el volante uruguayo Sebastián Rodríguez, que jugó en el cuadro blanquiazul.

Rodríguez, de 32 años, fue uno de los jugadores más solicitados al arribo de la Universidad de Chile a Lima. Tiene un pasado reciente con Alianza, ya que jugó en sus filas en la temporada 2024.

"Contento de volver al Perú. Es un partido difícil, como lo es un partido de Copa, más aún cuando Alianza Lima lo está haciendo bien este año. Será un partido y una llave dura”, expresó Rodríguez, que juega en el cuadro sureño desde julio pasado.

Asimismo, reveló que aún mantiene contacto con algunos jugadores del equipo dirigido por Néstor Gorosito. “Conozco a varios de los compañeros que están y sigo hablando con ellos”, apuntó.

Rodríguez dejó en claro que confía en las chances de la 'U' de Chile, que enfrentó a Alianza en la polémica eliminatoria de la Copa Libertadores en 2010.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs 'U' de Chile en vivo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025?

El partido entre Alianza Lima vs 'U' de Chile se disputará este jueves 18 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva (Matute). El recinto tiene capacidad para 34 000 espectadores, aproximadamente.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs 'U' de Chile en vivo por TV?

El Alianza Lima vs 'U' de Chile podrá ser sintonizado en diferentes países del mundo. En Perú y el resto de Sudamérica, el duelo por Copa Sudamericana podrá ser visto vía ESPN y en Disney Plus en plataformas de streaming. En tanto, podrás seguir la transmisión del minuto a minuto con RPP.pe.